Rali do Japão: Nikolay Gryazin mantém domínio no WRC2, Sami Pajari mais perto do título

Apesar de ter feito um pião no seu Škoda, Gus Greensmith subiu de sétimo para quinto. Ultrapassou Chris Ingram, que era sexto depois de ter tido problemas de travões no seu GR Yaris, bem como Jan Solans.

O vencedor do Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1 de 2008, Heikki Kovalainen, continuou a sua impressionante corrida até ao quarto lugar com o seu Toyota, embora o finlandês tenha perdido terreno para Hiroki Arai e tenha terminado o dia 29,4 segundos mais atrás.

“O dia foi bastante agradável, com uma condução muito consistente, diria”, disse Pajari. “O carro está a funcionar muito bem e tenho tentado ir com calma”.

O finlandês, que é co-pilotado por Enni Mälkönen, foi ainda assim suficientemente rápido para registar três tempos mais rápidos ao chegar ao final do dia com 51,4 segundos de vantagem sobre o Škoda Fabia R5 de Hiroki Arai.

O russo, que conduz um Citroën C3 Rally2, manteve o controlo da categoria de apoio na última ronda da temporada, aumentando a sua vantagem para uns impressionantes 1m26.0s no sábado, mas Pajari ficou mais do que satisfeito por terminar o dia em segundo, sabendo que tal resultado será suficiente para garantir os títulos WRC2 e WRC2 Challenger.

Enquanto Nikolay Gryazin está à beira de conquistar o seu terceiro triunfo da temporada no WRC2, no Rali do Japão, é Sami Pajari que está mais perto de receber o maior prémio.

