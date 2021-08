Rali do Japão continua incerto no WRC | AutoSport

A prova que marca o final da temporada do Mundial de Ralis, o Rali do Japão, permanece em risco. Depois dos japoneses terem cancelado o MotoGP e o GP do Japão de Fórmula 1, continua a espera relativamente ao WRC, que estando agendado para o meio de novembro (11-14), tem mais alguma ‘latitude’.

Os organizadores estão a acompanhar a situação atual da Covid-19 no país, mas o número crescente de casos pode levar a que o WRC tenha o mesmo caminho da F1. De prevenção está novamente o Rali de Monza, prova que pode voltar a encerrar a temporada, tal como sucedeu em 2020.

O facto das corridas da Taça do Mundo de GT e F3 em Macau, previstas para 17 a 21 de novembro, são um sinal claro que aquela região asiática continua utilizar todas as armas que tem no combate à pandemia.

Se a prova se realizasse agora, a ‘caravana’ do WRC teria que fazer uma quarentena de 14 dias à entrada no Japão, mas não se sabe como tudo vai evoluir e as decisões terão de ser tomadas em breve. A próxima prova do WRC é o Rali da Acrópole/Grécia, que se realiza de 9-12 de setembro.