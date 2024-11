Rali do Japão cheio de emoção e reviravoltas: um final épico para o WRC 2024

O Rali do Japão, prova decisiva do Mundial de Ralis (WRC) 2024, proporcionou uma sequência de eventos dramáticos que determinaram os campeões de Pilotos e Construtores. Este emocionante fim de semana foi marcado por reviravoltas, azares e momentos de brilhantismo que culminaram com a consagração de Thierry Neuville como campeão mundial de pilotos e a conquista da Toyota no campeonato de Construtores.

Primeiro Dia: Um início promissor para Tänak e ‘desafios’ para outros

Ott Tänak e Martin Järveoja, ao volante do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, abriram o rali com uma performance dominante, encerrando o dia com 20,9 segundos de vantagem sobre Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid). Entretanto, a sorte não sorriu para todos: Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, seus companheiros de equipa na Hyundai, enfrentaram problemas mecânicos na PEC4, o que os relegou ao 12º lugar, a quase oito minutos da liderança. Já Sébastien Ogier, também da Toyota, sofreu um furo logo pela manhã e perdeu mais de dois minutos.

Apesar disso, a disputa no campeonato de Construtores estava longe de definida. Com a Hyundai a enfrentar dificuldades com os seus pilotos, mas mantendo Tänak na liderança, e a Toyota com três carros consistentemente posicionados, o equilíbrio de forças mantinha o suspense para os dias seguintes.

Segundo Dia: Recuperações e novos desafios

O dia de sábado trouxe novas emoções. Tänak continuou a liderar, aumentando a sua vantagem para 23,8 segundos sobre Evans. Enquanto isso, Neuville iniciava uma recuperação impressionante, subindo para a oitava posição e ‘reservando’ quatro pontos importantes para o campeonato.

No entanto, as circunstâncias continuaram a desafiar os principais competidores. A PEC12 foi cancelada devido a questões de segurança, e erros como o de Takamoto Katsuta, que perdeu posições após um toque, marcaram também o seu dia. Tudo misturado, mesmo assim, a Hyundai parecia estar a consolidar a sua vantagem nos Construtores, com Tänak a acumular pontos valiosos e Neuville a assegurar uma recuperação estratégica.

Terceiro Dia: Reviravolta decisiva

O domingo, último dia do rali, começou de forma dramática. Ott Tänak, líder do rali e peça-chave para as aspirações da Hyundai nos Construtores, despistou-se logo na PEC17. O estónio, que tinha uma vantagem confortável, perdeu o controlo numa curva e saiu de estrada, encerrando a sua participação e alterando radicalmente as perspetivas do campeonato. Esse incidente não apenas entregou o título de Pilotos a Neuville, já que Tänak era o único que ainda podia superá-lo, mas também reabriu a luta pelo título de Construtores.

Com Tänak fora de jogo, Elfyn Evans assumiu a liderança do rali, seguido por Sébastien Ogier, ambos da Toyota.

Essa mudança favoreceu a equipa japonesa, que passou a ocupar as duas primeiras posições, fundamentais para suas aspirações no campeonato.

O Desfecho: Vitória para Toyota e Neuville

A decisão final ocorreu na Power Stage, onde cada ponto foi crucial. Thierry Neuville, apesar de assegurar o título de Pilotos com o seu desempenho consistente, não conseguiu evitar o impacto negativo da ausência de Tänak para a Hyundai. Andreas Mikkelsen, também da Hyundai, cometeu um erro na Power Stage, o que prejudicou ainda mais a equipa. Por outro lado, os pilotos da Toyota – Evans, Ogier e Katsuta – mostraram uma performance impecável, garantindo pontos decisivos. No fim, a Toyota conquistou o título de Construtores por uma margem de apenas três pontos, encerrando o campeonato da forma mais espetacular para o seu ponto de vista…

Impacto no Campeonato

Este Rali do Japão será lembrado como um dos mais emocionantes da história do WRC, especialmente pelo último dia, tantas foras as surpresas de última hora que viraram o tabuleiro dos Construtores. Nos pilotos, Thierry Neuville dificilmente perderia o título, mas acabou por ser Tanak, que estava a produzir uma prova imaculada, a falhar e entregar a bandeja com o título ao seu colega de equipa, que finalmente conquistou seu primeiro título mundial, após anos de tentativas frustradas. A sua perseverança ao longo de um fim de semana cheio de obstáculos, que começou com problemas mecânicos na sexta-feira, mostrou a força do piloto belga e de sua equipa.

Para a Toyota, a vitória nos Construtores foi uma recompensa pelo trabalho consistente e pela capacidade de aproveitar as oportunidades criadas pelos erros dos adversários. A equipa japonesa confirmou o seu domínio com a oitava conquista nesta categoria, consolidando-se como uma das forças principais no WRC.

Lições do Fim de Semana

A primeira e mais importante: os ralis só terminam no último controlo, e às vezes na secretaria. Este Rali do Japão destacou a imprevisibilidade dos ralis, onde tudo pode mudar numa simples curva. O equilíbrio entre desempenho, estratégia, resistência e erros ou a ausência deles, é determinante para os resultados finais.

Para a Hyundai, a lição é clara: mesmo liderando, é preciso minimizar os riscos e evitar erros que podem custar caro. Já para a Toyota, a persistência e a gestão eficiente dos seus pilotos foram a chave para o sucesso.

Com este desfecho dramático, o WRC 2024 será lembrado como uma temporada em que os campeonatos foram decididos nos detalhes, proporcionando momentos inesquecíveis para adeptos e concorrentes.