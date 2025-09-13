Rali do Chile: Sébastien Ogier é o novo líder, Oliver Solberg perto do título no WRC2

Sébastien Ogier, ao volante do seu Toyota GR Yaris Rally1, terminou o segundo dia do Rali do Chile na liderança, com uma vantagem de 6,3 segundos sobre o seu colega de equipa, Elfyn Evans.

O piloto francês, que venceu a derradeira especial do dia, protagonizou uma recuperação notável.

Após um início cauteloso que o fez perder algum tempo, Ogier demonstrou a sua mestria e ascendeu à liderança na penúltima especial, colocando-se numa excelente posição para conquistar o seu quinto triunfo do ano na América do Sul.

Batalha interna na Toyota e cenário do campeonato

Apesar da liderança de Ogier, Elfyn Evans, o atual líder do campeonato, mantém-se na luta e está determinado a aproveitar esta oportunidade para vencer. Com quatro troços ainda por disputar, Evans terá de dar o seu máximo para competir pelo título até ao final da temporada com Ogier e Kalle Rovanperä.

Rovanperä, que teve um início de rali azarado no primeiro dia e ficou afastado da luta pela vitória, está, contudo, bem posicionado para assegurar pontos importantes no ‘super-domingo’. A sua estratégia de utilização de pneus – seis duros no sábado de tarde, deixando macios em abundância para os quatro troços restantes – poderá ser um fator decisivo.

Hyundai enfrenta mais um revés no campeonato

Para a equipa Hyundai, o segundo dia do Rali do Chile revelou-se mais um desafio. Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) e Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) perderam terreno significativo. Fourmaux encontra-se agora a 26,8 segundos da liderança, enquanto Neuville está a 41,7 segundos, o que os afasta definitivamente da disputa pela vitória. Este é mais um rali que, em condições normais, escapa à equipa de Alzenau, que parece persistir numa espiral negativa de resultados.

Os quatro troços finais do rali serão cruciais para as pontuações do campeonato. Poderão proporcionar um “oxigénio” vital para Ott Tänak e Kalle Rovanperä na luta pelo título, enquanto Sébastien Ogier e Elfyn Evans terão todo o interesse em não perder pontos, pois cada um poderá fazer uma diferença significativa no desfecho final da temporada. A gestão de pneus e a estratégia de ataque nos troços decisivos serão determinantes para as posições finais e para o impacto no campeonato.

No WRC2, Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally2) vai para o último dia com 30.2s de avanço para Nykokai Gryazin (Škoda Fabia RS Rally2) com Jan Solans (Toyota GR Yaris Rally2) a mais 59.4s, pelo que só tem de levar o carro ‘direitinho’ até ao fim do rali para assegurar o título.