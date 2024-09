Rali do Chile: Rossel recupera a liderança do WRC2 após decisão dos Comissários Desportivos

Yohan Rossel, (Citroën C3 Rally2) passou a liderar o WRC2 no Rally Chile, depois de lhe ter sido alterado um tempo na PEC11. Com o forte nevoeiro que se fez sentir na penúltima especial de sábado, a tarefa de Rossel foi interrompida quando ficou atrás do líder do campeonato, Oliver Solberg, depois deste último ter parado para mudar uma roda no seu Škoda Fabia Rally2 evo.

Numa audiência realizada no sábado à noite, os comissários ficaram satisfeitos com as provas disponíveis e concordaram em atualizar o tempo de Rossel para 17min02,5s – 40s mais rápido do que o tempo que lhe tinha sido atribuído anteriormente o que foi o suficiente para colocar o francês na liderança, com 21,6 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa Nikolay Gryazin e 38,4 segundos sobre Gus Greensmith. A mudança de pneus teve implicações importantes para o sueco Solberg, que caiu de primeiro para quinto, dando um grande golpe nas suas esperanças de vencer o campeonato WRC2 já este fim de semana.