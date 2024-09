Rali do Chile: Rossel e Gryazin garantem título do WRC2 à Citroën…

O 1-2 de Yohan Rossel e Nikolay Gryazin no Rally Chile Bio Bío garantiu à DG Sport Competition o título de equipas do WRC2 para a temporada de 2024.

Apenas 17,3 segundos separaram a dupla do Citroën C3 Rally2 após três dias e mais de 300 quilómetros de competição na 11ª ronda do Campeonato do Mundo de Ralis.

Rossel ganhou uma curta vantagem na noite de sábado, quando os Comissários Desportivos da prova lhe atribuíram um tempo corrigido para a PEC11, onde ficou retido atrás do líder do campeonato Oliver Solberg, e começou a última etapa de domingo com uma vantagem de 21,6 segundos.

No entanto, a vantagem de Rossel foi-se reduzindo à medida que Gryazin se aproximava nas quatro especiais de domingo e uma penalização de 10 segundos por um arranque em falso só veio aumentar a tensão, mas Rossel conseguiu manter a compostura, no meio do nevoeiro espesso e das estradas traiçoeiras e lamacentas, conquistando a vitória.

A sua vitória não só garantiu o título de Equipas do WRC2 para a DG Sport Competition, como também manteve vivas as suas esperanças no Campeonato WRC2 para Pilotos.

O homem do Škoda Fabia RS Rally2, Gus Greensmith, completou o pódio, ficando atrás de Gryazin por 3,4 segundos depois de um meio pião na Power Stage, enquanto Oliver Solberg, que tinha liderado no início do rali antes de sofrer uma mudança de roda dispendiosa no sábado, só conseguiu chegar em quarto lugar.

Solberg completou agora o máximo de sete eventos permitidos no WRC2 e, embora esteja atualmente no topo da classificação, o sueco terá de aguardar ansiosamente pelas duas últimas rondas para ver se Rossel ou Sami Pajari o conseguem ultrapassar na luta pelo título. Logicamente que tudo pode acontecer, ainda, mas é forte a probabilidade de Sami Pajari ou Yohan Rossel fazerem o suficiente para bater o sueco.

Refletindo sobre a sua vitória, Rossel disse: “Foi um rali muito duro, sem dúvida, nunca é fácil quando se luta pela vitória durante todo o fim de semana. Disse ao meu filho que, se ganhar, vou decorar o meu capacete com a ‘Patrulha Pata’ para a Europa Central!” Embora já não esteja na luta pela coroa do WRC2, o desempenho de Gryazin manteve aberta a luta pelo WRC2 Challenger.

A sua vitória na categoria, esta semana, significa que a luta vai agora ser decidida na última ronda, no Japão, onde se espera que Pajari termine a sua época. Mais abaixo no pelotão, Kajetan Kajetanowicz levou o seu Škoda Fabia RS Rally2 para casa a mais de três minutos da liderança do WRC2, em quinto, mas confortavelmente à frente do sexto classificado, Fau Zaldivar.

Apesar de ter sofrido problemas de motor no sábado, o paraguaio Zaldivar terminou como o melhor piloto sul-americano, coroando uma forte prestação do seu Škoda. Eduardo Kovacs foi o vencedor da Taça Masters do WRC.