Rali do Chile: A fase decisiva da luta pelo título do WRC

A aventura sul-americana do Campeonato Mundial de Ralis prossegue esta semana no Rali do Chile Bio Bío, que se realiza de 11 a 14 de setembro. A competição entra numa fase decisiva, com a luta pelo título a ser a mais renhida em mais de duas décadas.

WRC: uma disputa sem precedentes

Apenas nove pontos separam o líder do campeonato, Elfyn Evans (Toyota), do terceiro classificado, Sébastien Ogier (Toyota), sendo que o quarto classificado, Ott Tanak (Hyundai) está apenas mais nove pontos mais atrás. O colega de equipa da Toyota Gazoo Racing, Kalle Rovanperä, encontra-se sete pontos atrás de Evans. Desde 2003, ano em que Petter Solberg conquistou o seu único título mundial, que o campeonato não chegava à 11ª ronda com uma margem tão estreita entre os primeiros classificados.

De regresso para a sua quarta edição no WRC em 2025, o Chile rapidamente ganhou a reputação de um rali que recompensa os pilotos que conseguem construir confiança e manter a velocidade em curvas cegas e cambers fluidos. As estradas de terra batida são suaves e bem construídas, embora as condições de reconhecimento tenham sido desafiadoras, com chuva intensa e nevoeiro persistente a limitar a visibilidade e a levantar dúvidas sobre a precisão das notas de andamento.

Evans comparou as características das etapas às da sua terra natal, o País de Gales, e espera por condições de piso molhado na sexta-feira, o que diminuiria o seu handicap ao abrir a estrada. As previsões atuais sugerem aguaceiros no final do dia de abertura. “Se estiver seco, poderemos enfrentar o desafio habitual na sexta-feira, mas se chover não é tão diferente de um local como o País de Gales em termos de quão lamacento e escorregadio pode ficar, e aí não é tão mau ser o primeiro”, explicou. “De qualquer forma, as estradas são realmente agradáveis de conduzir.”

Ogier celebra um marco pessoal, seguindo os passos do diretor da equipa Jari-Matti Latvala ao tornar-se apenas o segundo piloto na história do WRC a disputar 200 rondas do campeonato. A sua vitória no Paraguai, há menos de quinze dias – recuperando de um furo precoce para conquistar o troféu – impulsionou o francês firmemente para a luta por um nono título mundial, igualando um recorde. Rovanperä, por sua vez, chega como o atual vencedor do Rali do Chile, mas precisa de recuperar da desilusão no Paraguai, onde um furo o fez perder a liderança.

A Toyota Gazoo Racing detém uma vantagem confortável de 100 pontos na classificação de construtores, após nove vitórias em dez provas. A marca japonesa alinha com cinco carros GR Yaris Rally1 no total, com Evans, Rovanperä e Ogier a serem apoiados por Takamoto Katsuta e Sami Pajari.

Os desafios dos rivais e a batalha no WRC2

Com o objetivo de reduzir essa diferença, estão as estrelas da Hyundai Motorsport: Ott Tänak, Thierry Neuville e Adrien Fourmaux. Tänak encontra-se apenas 20 pontos atrás de Evans e possui um forte registo no Chile, tendo vencido em duas das suas três visitas anteriores às florestas sul-americanas. “No Chile tudo gira à volta do rali. As estradas são excecionalmente boas aqui – são fluidas e suaves ao mesmo tempo”, afirmou o estónio. “É preciso ser o mais eficiente possível, e isso advém do estilo de condução e da configuração do carro.”

A M-Sport Ford completa a representação dos construtores com uma inscrição de três carros. Grégoire Munster e Josh McErlean juntam-se ao herói local Alberto Heller, que regressa ao volante de um Puma Rally1 para o seu evento em casa, após mostrar um ritmo promissor em 2023.

A batalha pelo campeonato WRC2 também se intensifica, com os principais protagonistas Oliver Solberg e Yohan Rossel a fazerem parte da lista de 19 inscritos na categoria Rally2. Ambos os pilotos têm uma hipótese matemática de conquistar o título esta semana, embora resultados fortes dos rivais Nikolay Gryazin e Gus Greensmith possam garantir que a luta continue para além desta 11.ª ronda.

Com base em Concepción, a segunda maior cidade do país, o Rali do Chile Bio Bío começa na quinta-feira e inclui 306,76 quilómetros de ação competitiva em 16 especiais.

A história do WRC é marcada por duelos intensos pelo título, onde a consistência e a capacidade de adaptação às mais variadas condições são cruciais. Este Rali do Chile, com as suas características únicas e a pressão de uma classificação tão renhida, promete ser um capítulo memorável na saga dos campeões, testando não só a velocidade dos pilotos, mas também a sua resiliência e estratégia ao longo de cada etapa.

Itinerário (hora de Portugal continental e Madeira)

Quinta-feira, 11 setembro

Shakedown (6,79 km) – 13h01

Sexta-feira, 12 setembro

SS1 Pulperia 1 (19,72 km) – 12h15

SS2 Rere 1 (13,34 km) – 13h10

SS3 San Rosendo 1 (23,32 km) – 14h01

SS4 Pulperia 2 (19,72 km) – 18h41

SS5 Rere 2 (13,34 km) – 19h36

SS6 San Rosendo 2 (23,32 km) – 20h27

Sábado, 13 setembro

SS7 Pelún 1 (15,65 km) – 13h07

SS8 Lota 1 (25,64 km) – 14h01

SS9 María Las Cruces 1 (28,31 km) – 15h05

SS10 Pelún 2 (15,65 km) – 19h07

SS11 Lota 2 (25,64 km) – 20h01

SS12 María Las Cruces 2 (28,31 km) – 21h05

Domingo, 14 setembro

SS13 Laraquete 1 (18,62 km) – 12h23

SS14 BíoBío 1 (8,78 km) – 13h35

SS15 Laraquete 2 (18,62 km) – 14h35

SS16 BíoBío 2 (8,78 km, Power Stage) – 17h15