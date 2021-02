Rali do Ártico Finlândia: Esapekka Lappi na frente do WRC2

A luta no WRC2 no Rali do Ártico Finlândia começou melhor para Esapekka Lappi (Volkswagen Polo GTI R5), depois de bater Nikolay Gryazin, também em Volkswagen Polo GTI, por 8.0s. Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia R5 Evo) foi terceiro a 18.8s, sendo que a partir daí as margens dilatam-se.

Eyvind Brynildsen (Skoda Fabia Rally2) foi quarto a 17.8s e Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) quinto a 26.7s.

Interessante o regresso de Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2), sexto a 54.3s. Azar para jari Huttunen (Hyundai i20 R5) que desistiu com problemas de motor no seu carro.

De resto, no WRC3, Emil Lindholm (Skoda Fabia Rally2 evo) foi o melhor, com o piloto local Teemu Asunmaa (Skoda Fabia Rally2 evo) a 6.4s.

Terceiro lugar para Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo GTI R5), o Campeão de Ralicross que também brilha nos ralis.

Outra ‘estrela’ das pistas, Mattias Ekström (Škoda Fabia Rally2) foi 10º do WRC3 a +58.4s da frente.

No 17º lugar ficaram Rakan Al-Rashed e Hugo Magalhães (Volkswagen Polo GTI R5), a 1:47.1 da frente.

Como curiosidade, e no seu regresso ao WRC, Lorenzo Bertelli Lorenzo (Ford Fiesta WRC) foi apenas 16º da geral a 56.4s