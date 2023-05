Rali de Portugal, Zonas Espetáculo de Vieira do Minho, sábado, 13/05/2023, Horário 7:35/15:05 | AutoSport

SS9/12 – Vieira do Minho

Horário — 1ª passagem às 7:35 I 2ª passagem às 15:05

Este é o primeiro dos troços que encontram no coração da intrépida Serra da Cabreira o seu palco. A prova especial de classificação tem este ano como novidade os cinco quilómetros finais e o final junto à povoação de Agra. Os concorrentes vão serpentear a serra evitando excessos, tendo a Serra do Gerês como pano de fundo, servindo também de vigilante na progressão dos concorrentes. Após cruzar o asfalto na zona da Serradela, o troço entra numa zona mais clássica da Serra da Cabreira com alguns saltos à mistura.

Zona Espetáculo 17

A primeira ZE do dia volta a ser a primeira zona de Vieira do Minho que assim repete o percurso estreado em 2022 . Esta ZE é constituída por um cruzamento e uma subida sinuosa característica do início deste troço.





Zona Espetáculo 18

Zona ampla onde é possível observar a evolução dos concorrentes ao longo de cerca de um quilómetro. O percurso da prova dentro da zona espetáculo proporciona uma variedade de curvas que farão as delícias dos espectadores.







Zona Espetáculo 19

Os concorrentes progridem numa zona rápida e abordam uma curva bastante fechada para a direita, exigindo a máxima concentração. Zona de boa visibilidade em anfiteatro natural, numa parte do troço muito rápida.





Zona Espetáculo 20

Os concorrentes terão pela frente uma secção bastante rápida e desafiante, permitindo uma ampla visão dos acontecimentos numa zona de transição do asfalto para terra. O ponto culminante acontecerá num salto que marca a entrada na terra.





Zona Espetáculo 21

Após uma aproximação rápida a este ponto, onde se inclui o tradicional salto de Vieira, os concorrentes abordam um cruzamento amplo antes de rumarem ao final do troço.

