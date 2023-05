Rali de Portugal, Zonas Espetáculo de Paredes, domingo, 14/05/2023, Horário 7:05 | AutoSport

SS16 – Paredes

Horário — 1ª passagem às 7:05

A grande novidade para 2023 é a inclusão da prova especial de classificação de Paredes. O percurso aproveita em parte o percurso do shakedown vindo a terminar no mesmo sítio, o Circuito de Baltar. O troço tem de tudo, desde zonas muito rápidas a zonas lentas, em campo aberto, no meio de eucaliptais no que será um excelente desafio para os pilotos que irão percorrê-lo uma vez no inicio do ultimo dia de prova.

Zona Espetáculo 32

Esta ZE é a ZE2 do Shakedown. Bastante técnica, esta zona é na verdade a pista do circuito de Baltar.

Ao longo de 800 metros os concorrentes irão progredir num misto de terra e asfalto até à tomada de tempos sempre à vista dos espectadores.

