Rali de Portugal, Zonas Espetáculo de Felgueiras, sábado, 13/05/2023, Horário 10:35/18:05 | AutoSport

SS12/15 – Felgueiras

Horário — 1ª passagem às 10:35 I 2ª passagem às 18:05

Após o regresso em 2021, o Vodafone Rally de Portugal ruma novamente às estradas do Monte de Santa Quitéria. O traçado é um autêntico carrossel na floresta, intercalando zonas rápidas com secções de condução bastante exigente, num percurso feito à medida do Rally quando foi utilizado pela primeira vez, em 1993.

Zona Espetáculo 27

Esta zona localizada no início da classificativa permite assistir ao arranque e ainda à descida inicial que termina num gancho à esquerda. A falta de árvores e um anfiteatro artificial permite aos espectadores uma boa visibilidade.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.



Zona Espetáculo 28

Zona em que o público pode acompanhar os concorrentes num gancho a descer à direita e também numa sequência de curva, onde os carros da frente poderão exibir toda a sua potência na abordagem ao longo do percurso.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.



Zona Espetáculo 29

Esta zona espetáculo encontra-se na travessia de alcatrão após a descida do Santuário de Santa Quitéria, onde os espetadores poderão assistir a uma sequência de zonas rápidas antes do percurso entrar novamente na floresta.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.



Zona Espetáculo 30

Na última zona da classificativa de Felgueiras, os concorrentes abordam uma longa curva à direita onde quem assiste poderá acompanhar do lado interior da mesma. Aqui, o espetáculo está obviamente garantido.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.