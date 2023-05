Rali de Portugal, Zonas Espetáculo de Cabeceiras de Basto, domingo, 14/05/2023, Horário 9:35 | AutoSport

SS18 – Cabeceiras de Basto

Horário — 1ª passagem às 9:35

Considerado por muitos um dos mais bonitos troços do Vodafone Rally de Portugal, Cabeceiras de Basto é este ano percorrido em sentido contrário ao das últimas edições: o seu início parte junto à aldeia de Busteliberne e tem um final na Área de Lazer da Veiga. As estradas a utilizar serão as mesmas dos anos anteriores, com a passagem pelas belíssimas paisagens da Serra da Maçã.

Zona Espetáculo 38

Este ano realizada em sentido inverso, esta zona de espetáculo de grande beleza, localizada em anfiteatro natural e com muito espaço para acolher todos os espectadores. Zona acessível a 4×4.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.



Zona Espetáculo 39

Zona de grande espetáculo com um gancho à esquerda seguido de uma zona sinuosa em anfiteatro natural, e, com a mudança do sentido do troço, a visibilidade ficou reforçada.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.



Zona Espetáculo 40

Esta zona ganhou um ponto de interesse na aproximação sinuosa que tem ao cruzamento, onde os espectadores poderão assistir ao Rally numa zona técnica, antes de os concorrentes seguirem numa longa recta para o final do troço.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.