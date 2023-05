Rali de Portugal, Zonas Espetáculo de Arganil, 6ª Feira, 12/05/2023, Horário 11:05/15:35 | AutoSport

SS3/6- Arganil

Horário — 1ª passagem às 11:05 I 2ª passagem às 15:35

Intenso, diversificado em ritmo e cadência onde a emoção e o perigo iminente percorrem de mãos dadas as encostas da serra do Açor. Apesar dos padrões atuais de segurança obrigarem à colocação de rails de proteção nas zonas mais vertiginosas, este troço não deixará descurar o facto de que um pequeno erro poderá ser fatal para as ambições de pilotos e equipas.

Zona Espetáculo 12

Zona de ampla visibilidade em que é possível observar a evolução dos concorrentes ao longo de quase três quilómetros e numa sequência de ganchos a subir.

Zona Espetáculo 13

Zona onde é possível observar a evolução dos concorrentes na subida até ao topo e ao gancho à direita. Zona de acesso para 4×4.

Zona Espetáculo 14

Zona da tradicional descida do Alqueve, onde após a abordagem ao cruzamento, é possível ter uma excelente visibilidade em direção ao final do troço.

