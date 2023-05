Rali de Portugal, Zonas Espetáculo de Amarante, sábado, 13/05/2023, Horário 9:05/16:35 | AutoSport

SS10/13 – Amarante

Horário — 1ª passagem às 9:05 I 2ª passagem às 16:35

Desde 2015, o troço de Amarante continua a ser a PEC mais longa da prova com um total de 37,24 km. O percurso desta classificativa inicia-se em Mondim de Basto e utiliza em grande parte o antigo Marão, um clássico do Rally de Portugal dos anos 80. Sítios como o gancho do Fridão, a Ponte da Guiné e o gancho da Sapinha são percorridos novamente este ano como foram pela primeira vez, em 1969. Devido à sua distância, as equipas fazem uma abordagem distinta, onde a resistência e a gestão de andamento serão por certo trunfos decisivos num bom resultado neste terceiro dia de competição.

Zona Espetáculo 22

Neste local, no Concelho de Mondim de Basto, os concorrentes abordam um ganho para a esquerda a exigir grande técnica na sua manobra, típica deste mítico troço de ralis. Zona de acesso 4×4.

Zona Espetáculo 23

Nesta Zona Espetáculo, os espectadores têm a possibilidade de assistir ao Rally no mítico gancho do Fridão, numa variedade de pontos de vista, que fará as delícias de quem assistir.

Zona Espetáculo 24

Zona interessante de seguir dada à largura da estrada e também ao bailado dos concorrentes para abordar cada curva que compõe esta secção da classificativa.

Zona Espetáculo 25

A ZE25 é uma novidade este ano no Rally. Sendo uma zona ampla, permite diversidade de pontos de vista, desde a aproximação em asfalto, bem como depois à entrada na terra em direção do final do troço.

Zona Espetáculo 26

Esta é uma zona espetáculo proporciona grande visibilidade ao decorrer da prova e ainda uma variedade de pontos de vista para todos os espectadores presentes.

