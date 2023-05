Rali de Portugal, Zonas Espetáculo de Góis, 6ª Feira, 12/05/2023, Horário 10:05/14:35 | AutoSport

SS2/5 – Góis

Horário — 1ª passagem às 10:05 I 2ª passagem às 14:35

O troço de Góis repete o percurso de 2022 do Vodafone Rally de Portugal. As exigências do rápido percurso não deixarão margem para erros nem contemplação das deslumbrantes paisagens. O já tradicional gancho do Sobral marca a descida final proporcionando um frissom adicional aos pilotos do WRC na mais longa especial do dia.

Zona Espetáculo 7

Esta primeira Zona Espetáculo de Góis é composta por um cruzamento à esquerda e pelo início da rapidíssima subida para a cumeada da Serra, onde os espectadores têm à disposição uma diversidade de pontos de vista.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.



Zona Espetáculo 8

Após uma abordagem mais lenta, ao cruzamento de acesso, os espectadores têm a possibilidade de assistir à continuação da subida em direção à cumeada da Serra.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.



Zona Espetáculo 9

Zona verdadeiramente espetacular, em que é possível observar a evolução dos concorrentes ao longo de mais de dois quilómetros num anfiteatro natural, na cumeada da Serra. Zona de acesso só para 4×4.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.



Zona Espetáculo 10

Zona ampla e espetacular. Após uma longa descida, os concorrentes entrarão numa zona rápida, que fará as delícias de todos os espectadores presentes.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.



Zona Espetáculo 11

Descida num piso bastante duro e irregular para o famoso gancho do Sobral, que promete uma travagem fortíssima e uma boa visibilidade para o final do troço.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.