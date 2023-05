Rali de Portugal, Zonas Espetáculo da Lousã, 6ª Feira, 12/05/2023, Horários 9:05/13:35 | AutoSport

SS1/4 – Lousã

Horário — 1ª passagem às 9:05 I 2ª passagem às 13:35

Depois de uma ausência de mais de vinte anos, o Rally de Portugal regressou em 2019 à Serra da Lousã, tendo este ano honras de abertura da parte competitiva do Rally. Enfrentando o já tradicional traçado estreado há quatro anos e que se desenrola numa densa zona florestal, com uma progressão muito técnica e seletiva, consagrando a naturalidade e dureza do cenário beirão. O troço culmina com a espetacular descida composta por inúmeros ganchos, terminando às portas da vila da Lousã.

Zona Espetáculo 3

Nesta Zona Espetáculo poderá assistir a uma secção muito técnica e rápida de curvas, num cenário típico da Serra de Lousã.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.



Zona Espetáculo 4

A sequência dos tradicionais ganchos inicia-se neste ponto do troço. Aqui encontrará vários pontos estratégicos para assistir à passagem dos carros em total segurança.

Conheça o acesso A a esta ZE

Conheça o acess B



Zona Espetáculo 5

Aqui encontramos mais uma sequência típica da Serra da Lousã. O acesso será feito após uma caminhada de cerca de 300m numa subida inclinada e intensa.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.



Zona Espetáculo 6

Secção da classificativa cheia de emoções, com ganchos para todos os gostos. Uma zona de interessante a níveis técnicos da condução.

Conheça o acesso a esta ZE aqui.