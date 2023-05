Rali de Portugal, WRC2: ‘Azar’ de Oliver Solberg, foi ‘sorte de Gus Greensmith | AutoSport

O WRC2 teve no Rali de Portugal um final emocionante, já que Gus Greensmith bateu Oliver Solberg por apenas 1.2 segundos. O facto de Solberg ter feito piões no final de Lousada levou a uma penalização de 1 minuto, o que lhe transformou um avanço de 35.4s num atraso de 24.6s. O jovem sueco bem tentou, atacou forte, em três troços reduziu para 8.7s a desvantagem para Gus Greensmith, mas em Fafe, bater o inglês por 7.5s não chegou e este venceu por 1.2s. O melhor concorrente do WRC2 terminou no sexto lugar na frente de Solberg e o regressado Andreas Mikkelsen (Skoda) completou o pódio numa das melhores listas de inscritos de sempre do Mundial dos Rally2, com 43 equipas. O duelo de finlandeses do WRC3 viu Roope Korhonen ficar na frente de Toni Herranen, ambos em Ford.

O britânico tinha ido para a cama no sábado à noite pensando que estava atrás de Solberg por 35,4 segundos, mas quando o sueco foi penalizado com um minuto nas primeiras horas por uma infracção às regras na SS15, a situação inverteu-se. A tarefa de Greensmith – manter uma vantagem de 24,6 segundos intacta nos restantes quatro troços era mais fácil de dizer do que fazer. Uma aterragem pesada no famoso salto da Pedra Sentada, em Fafe, não só danificou o pára-choques dianteiro do seu Škoda Fabia RS, como também provocou uma falha na direcção assistida.

Solberg perseguiu o seu rival, vencendo os três primeiros troços do dia e ficando a 8,7 segundos de Greensmith antes da Power Stage. O jovem do Fabia também foi o mais rápido, mas não o suficiente, com Greensmith a vencer por apenas 1,2 segundos.

Solberg: Tão perto! Eu tentei, dei tudo”, disse Solberg no final. “Mas guiei demasiado devagar no troço de Cabeceiras de Basto. Mas foi um fim-de-semana fantástico – muito consistente e com boa velocidade novamente. É realmente uma pena tudo o que aconteceu, mas é assim que as coisas são”, acrescentou.

Andreas Mikkelsen, que regressou ao campeonato, conseguiu fechar o pódio no seu Fabia, ficando atrás de Solberg por 41,8 segundos, terminando na frente do Citroën C3 de Yohan Rossel por mais de um minuto, com o francês a manter a liderança do campeonato.

Teemu Suninen levou o seu Hyundai i20 N ao quinto lugar, à frente do boliviano Marco Bulacia, que também venceu a categoria Challenger do WRC2. O espanhol Alexander Villanueva venceu a Masters Cup, destinada a pilotos com mais de 50 anos.