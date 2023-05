Rali de Portugal: WRC TV foi sentir o pulso aos adeptos e “esta gente vive e respira ralis…” | AutoSport

Kiri Bloore, apresentadora da WRC TV, foi ao troço de Vieira do Minho ver com os seus olhos os adeptos lusos em ação no Rali de Portugal, e o resultado foi entusiasmante: “há coisas na vida que se têm de vivenciar em pessoa e isto é absolutamente incrível, nunca vi tantos adeptos juntos, há linhas e linhas de adeptos juntos às redes, há carros parados a perder de vista, é uma atmosfera incrível, inacreditável, e estão aqui há muitas horas, e se há uma coisa que levam daqui é pó. Isto é um festival, há gente por todo o lado, muitas bandeiras de Portugal, algumas da Irlanda, não esquecem Craig Breen. Esta gente vive e respira ralis…”