Estreia dos Grupo A não impediu Markku Alen de somar a quinta vitória do seu percurso no Rali de Portugal, que com a ajuda de um avião estabeleceu na altura um novo recorde na prova

Com a interdição dos Grupos B, a partir de 1987, o expoente máx­imo passou a ser o Grupo A, com carros baseados nos modelos de série e metade da potência dos seus anteces­sores. A segurança deste desporto começou a ser olhada com outro rigor, no que toca à construção dos bólides, mas sobretudo no que à colocação dos espectadores diz res­peito.

Mantendo-se à frente da comissão or­ganizadora, César Torres passou o testemu­nho a Luis Salles Grade na direção da prova. Previsivelmente, as estradas de Sintra, local de lutas épicas e desfechos memoráveis, foram abandonadas, sendo substituídas por uma clas­sificativa no Autódromo do Estoril, cujo vence­dor seria um jovem chamado Carlos Sainz.

Ao volante de um Ford Sierra, o piloto madrileno protagonizaria nos anos seguintes uma notáv­el ascensão e as florestas portuguesas nunca mais foram as mesmas. Milhares de adeptos es­panhóis começaram a atravessar anualmente a fronteira, emoldurando as estradas do Alto Minho ao centro do país, para ver o seu ídolo.

Este foi o ano em que Jean Ragnotti, conduzindo um Renault 11 Turbo de duas rodas motrizes, fez tremer a favorita Lancia. Markku Alen, o líder à entrada da última etapa, vinha perdendo tem­po para o francês, já que o seu Delta HF 4WD acusava problemas de amortecedores e a marca italiana esgotara o stock.

A solução passou por mandar virem amortecedores de Itália, que che­garam de avião, mesmo a tempo de equipar o carro do finlandês antes da demolidora ronda de Arganil e numa altura em que apenas quatro segundos o separavam de Ragnotti. A vitória chegou de avião! Alen estabelecia assim o re­corde de cinco vitórias num rali em que Joaquim Santos, em Ford Sierra, foi o melhor português.