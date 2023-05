Pela primeira vez na história, o Rali de Portugal foi considerado o ‘Melhor Rali do Mundo’. Sandro Munari e o Lancia Stratos venceram pela primeira e única vez no Rali de Portugal

No início da década de 70 a Lancia deu luz verde à ideia de Cesare Fiorio, director desportivo da marca, para o desenvolvimento de um carro baseado no protótipo ‘Stratos’, apresentando no Salão de Turim de 1970. Construído de raiz a pensar nas competições em estrada, o Lancia Stratos surpreendia pelas suas linhas futuristas, sendo ainda hoje considerado por muitos o mais belo carro de ralis de todos os tempos. A nível oficial, o Stratos apenas participou na edição de 1976 do Rali de Portugal e venceu-a sem grandes dificuldades graças a Sandro Munari.

A ação voltava a ter lugar em março e a grande novidade era a inclusão de uma última etapa, noturna, totalmente disputada na Serra de Sintra, com várias rondas pelos troços de Alcabideche, Lagoa Azul, Peninha e Sintra, percorridos várias vezes e em ambos os sentidos. Esta fórmula saldar-se-ia por um sucesso imediato e Sintra tornava–se um local de romaria, atraindo milhares de espectadores.

Em termos desportivos, a dureza da prova fez ‘vítimas’ entre os principais favoritos à vitória logo desde muito cedo, por exemplo com os abandonos de Walter Röhrl, Jean Ragnotti, Anders Kullang e Hannu Mikkola.

À entrada da derradeira noite, Munari geria a vantagem sobre o Toyota Celica de Ove Andersson e Sintra apenas decidiria o terceiro lugar, já que o segundo Lancia pilotado por Raffaele Pinto teve problemas no alternador, sendo ultrapassado por Meqepê, que levou o Kadett à vitória no Grupo 1. No final desse ano, a organização via compensado todo o seu profissionalismo: a BPICA, associação dos construtores atribuía ao Rallye de Portugal o título de ‘Melhor Rallye do Mundo’, galardão que viria a repetir-se nos quatro anos seguintes e novamente em 1982.