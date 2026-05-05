Faltam 2 dias para o Rali de Portugal: Vinho do Porto 1975, a 1Âª vitÃ³ria de Markku Alen

Um Marco na HistÃ³ria do Rali de Portugal

A ediÃ§Ã£o de 1975 do Rali de Portugal Vinho do Porto ficou para sempre marcada como o momento em que Markku Alen conquistou a sua primeira vitÃ³ria numa prova que viria a dominar durante os anos 70 e 80. Naquele ano, o jovem piloto finlandÃªs destacou-se ao assegurar o triunfo em Portugal, um dos eventos mais desafiantes do calendÃ¡rio mundial, cimentando o seu lugar na histÃ³ria do automobilismo.

O InÃ­cio da era de domÃ­nio de Markku Alen

Com apenas 24 anos, Markku AlÃ©n mostrou a combinaÃ§Ã£o perfeita entre juventude, audÃ¡cia e uma maturidade invulgar ao volante. O seu desempenho na ediÃ§Ã£o de 1975 foi o pontapÃ© de saÃ­da para cinco vitÃ³rias no Rally de Portugal, incluindo triunfos marcantes em 1977, 1978, 1981 e 1987. Alen tornou-se assim uma referÃªncia incontornÃ¡vel no desporto, sendo celebrado pela sua capacidade tÃ©cnica e pela competitividade feroz que imprimia em cada especial.

A TAP decidiu retirar o patrocÃ­nio ao rali e a CÃ©sar Torres coube a Ã¡rdua tarefa de encontrar um novo patrocinador, num contexto em que a prioridade das empresas estava a anos-luz do investimento em eventos para a obtenÃ§Ã£o de retorno publicitÃ¡rio. A resposta positiva veio do Instituto do Vinho do Porto. Reconhecendo que a projeÃ§Ã£o da prova poderia levar a fama dos nÃ©ctares do Douro aos quatro cantos do mundo, a instituiÃ§Ã£o resolveu suportar o evento, que adotou a designaÃ§Ã£o Rallye de Portugal â€“ Vinho do Porto. A prova passou a ser organizada pelo ACP, e a marcaÃ§Ã£o de eleiÃ§Ãµes para a data prevista do rali fez com que a ediÃ§Ã£o de 1975 fosse disputada em Julho. Em pleno â€˜VerÃ£o Quenteâ€™, e numa altura em que a imprensa estrangeira empolava o clima de inseguranÃ§a que o paÃ­s atravessava, o nÃºmero de 94 inscritos acabou por superar as expectativas.

No pico do VerÃ£o e num rali onde o Lancia Stratos fez a sua primeira apariÃ§Ã£o (com Jorge de Bragation ao volante) em Portugal, Markku Alen comeÃ§ou a dominar os acontecimentos desde cedo e durante a primeira etapa (Estoril/Estoril) impÃ´s, desde logo, o Fiat 124 Abarth terminando o primeiro round com 15s de vantagem sobre o seu compatriota Hannu Mikkola, tambÃ©m piloto oficial da Fiat. No final, Alen nÃ£o teve problemas em confirmar o domÃ­nio, terminando 2m43s Ã frente Mikkola, num ano totalmente dominado pela Fiat e onde Ove Andersson (Toyota Corolla) marcou lugar no pÃ³dio. Foi assim que os dois finlandeses, Alen e Mikkola, deram inÃ­cio a uma sÃ©rie de duelos que viriam a ter outros capÃ­tulos ao longo da histÃ³ria. Pedro CortÃªs e MÃ¡rio Figueiredo, em Datsun, foram os melhores concorrentes nacionais e Jorge OrtigÃ£o levou o Mazda 818 Ã vitÃ³ria no grupo 1.