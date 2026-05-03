Rali de Portugal: tudo o que há para saber da super especial de Lousada

A pista da Costilha em Lousada, renovada há 1 ano já a pensar no Campeonato do Mundo de Rallycross, está há muito habituada a ser palco de duelos do automobilismo mundial. O seu palco proporciona aos pilotos uma oportunidade única de se defrontarem diretamente com os seus adversários em pistas paralelas, ao longo de 3,78km. É desta forma sempre espetacular e marcante que termina o terceiro dia desta edição do Vodafone Rally de Portugal.

A PEC19 — Lousada, começa às 19h05.

Mas no dia 9 de maio, a passagem dos pilotos do WRC é apenas a “cereja no topo do bolo”, mas antes disso há Freestyle com Aras Gibieza, atleta de elite da Red Bull, um dos pilotos de acrobacias em moto (stunt riders) mais conceituados do mundo.

Depois há demonstrações de Kartcross, Rallycross, supermoto, Drift, acrobacias com Dimitris Kolliakos, um dos pilotos de paramotor e parapente mais conceituados do mundo, conhecido pela sua audácia.

O feito mais marcante da sua carreira no paramotor acrobático é o primeiro “Rocket Loop” do mundo.

Os bilhetes para o Circuito Internacional de Lousada estão à venda no Mar Shopping (loja ACP), disponíveis online, no site do ACP. As bilheteiras no Circuito Internacional de Lousada (CAL), abrem às 9h00 no dia 9 de maio: 09h–20h, mas também estão abertas de 4 a 8 de maio, das 14h–20h.