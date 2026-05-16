Rali de Portugal transforma Benfeita e reforça peso económico e simbólico de Arganil

O dia do Rali de Portugal na freguesia da Benfeita, no concelho de Arganil, é o momento de maior impacto económico e social de todo o ano. Numa leitura global sobre o efeito da prova, José Pinheiro, presidente da Junta de freguesia da Benfeita, disse ao AutoSport que os benefícios superam claramente os custos, sublinhando o aumento da faturação no comércio, a projeção internacional da região e o valor simbólico de integrar uma competição de dimensão mundial.

Um dia que multiplica negócio e circulação

Na avaliação do responsável local, a sexta-feira do rali altera por completo o ritmo da freguesia. Cafés, restaurantes, alojamento e associações registam o maior movimento do ano, enquanto as coletividades aproveitam a afluência para montar ‘barraquinhas’ e pontos de venda junto ao troço de Arganil.

Segundo o entrevistado, a faturação de um estabelecimento pode ser “10 vezes superior” à de um dia normal de semana. Nas associações, o impacto é ainda mais expressivo: algumas chegam a fazer numa só noite um volume de receitas que não conseguem atingir durante o resto do ano. Para responder à procura, o comércio precisa de reforçar abastecimentos entre cinco a seis vezes, idealmente até dez.

Procura elevada e resposta com meios próprios

O autarca explica que a gestão do pico de procura é feita sobretudo com os recursos disponíveis em cada casa comercial, já que contratar pessoal extra é difícil. Na sua leitura, a razão é simples: quem poderia trabalhar também quer viver a festa do rali. Assim, os estabelecimentos recorrem por vezes à ajuda pontual de voluntários ou conhecidos durante os períodos de maior aperto.

O perfil dominante do público na restauração é, segundo descreve, o de espetadores que chegam para ver a passagem dos carros, almoçam e saem rapidamente para acompanhar a segunda passagem noutro ponto do troço. Entre os visitantes estrangeiros, destaca especialmente a presença espanhola, que considera muito significativa.

Orgulho local e memória de décadas

Face ao ruído, aos cortes e às restrições, o responsável diz que a reação da população local é, de forma geral, positiva. Há, admite, uma ou outra queixa pontual, mas prevalece o orgulho em ter ali a prova. Recorda que a região convive com os ralis há cerca de 50 anos, com apenas um interregno de (quase) duas décadas, e considera que Arganil se tornou e é há muito “uma das capitais mundiais dos ralis”.

Essa relação também é pessoal. Natural de Luadas e com quase 55 anos, lembra-se do Rali de Portugal dos anos 90, em especial o de 1994, disputado em asfalto na Benfeita, e também recorda o despiste de Kenneth Eriksson perto do Alqueve, em 1992, e ainda noites de chuva intensa, nevoeiro e lama, como em 1991. Contrasta esse passado com os anos 80 e 90, quando o público permanecia muito perto da estrada, sem o controlo atual.

Benefício superior ao custo, mas com margem para melhorar

Perante o debate sobre o investimento público, o entrevistado considera o retorno evidente. Refere alojamentos cheios, faturação imediata e exposição mediática prolongada, argumentando que esses valores se sobrepõem fortemente ao que ouviu apontar como investimento camarário de Arganil.

Ainda assim, defende melhorias no acesso dos residentes, sobretudo idosos. A principal crítica incide na rigidez dos condicionamentos durante a noite e madrugada, que pode impedir habitantes da Benfeita de chegar a zonas situadas a poucos quilómetros, mas em terreno de serra exigente. Apesar disso, entende que a segurança evoluiu positivamente desde o regresso do rali, depois de um primeiro ano mais difícil e de sucessivos ajustes entre Câmara, ACP, GNR e Junta de Freguesia.

Em suma, a passagem do Rali de Portugal pela Benfeita – que neste caso serve de exemplo para muitas outras vilas ‘atravessadas’ pelo Rali de Portugal – deixa um saldo amplamente positivo onde os benefícios superam de forma esmagadora os custos. O evento não só injeta oxigénio financeiro crucial no tecido empresarial e associativo local, como reforça o valor simbólico e a notoriedade, neste caso de Arganil à escala global.

Mesmo com espaço para futuras afinações logísticas, a prova afirma-se como uma celebração indispensável, autêntica e geradora de uma riqueza que perdura bem para lá do fim dos dias da prova.