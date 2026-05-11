Rali de Portugal: Thierry Neuville vence após reviravolta: “os deuses dos ralis estiveram connosco”

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe conquistaram este domingo a vitória no Rali de Portugal, aproveitando um furo de Sébastien Ogier na penúltima especial para assumir a liderança e selar o primeiro triunfo da Hyundai na temporada de 2026. O duo belga terminou com 16,3 segundos de vantagem sobre Oliver Solberg, somou 30 pontos no fim de semana e devolveu confiança a uma equipa que procurava um sinal claro de competitividade depois de um arranque de época muito difícil.

O sucesso teve também um peso simbólico particular para Neuville, quatro semanas depois de ter perdido uma vitória quase certa na Croácia, ao falhar na Power Stage quando liderava com larga margem. Em Portugal, o campeão do mundo encontrou a resposta desportiva e emocional que procurava, num rali em que a Hyundai mostrou andamento para discutir o triunfo do primeiro ao último dia.

Vitória construída na regularidade

Neuville não dominou a prova de forma absoluta, mas esteve sempre dentro da luta. Depois de terminar a quinta-feira próximo do pódio provisório, caiu momentaneamente para sexto na manhã de sexta-feira e recuperou até segundo no final do dia, mantendo-se sempre próximo dos lugares da frente numa prova dividida entre o piso seco das primeiras especiais e a chuva que transformou por completo o cenário no fim de semana.

No sábado, em condições de lama, nevoeiro e aderência muito variável, a dupla belga manteve-se em contenção ofensiva e entrou no derradeiro dia a 21,9 segundos da liderança. A estratégia revelou-se eficaz: Neuville evitou erros, continuou entre os mais rápidos e herdou o primeiro lugar quando Ogier sofreu um furo em Vieira do Minho 2.

“Precisávamos desta confirmação”

No final, Neuville destacou tanto o controlo emocional como a consistência competitiva. “Que fim de semana! Foi uma loucura, enfrentamos todo o tipo de condições e emoções, mas fomos consistentes, a lutar com os mais rápidos em todas as especiais, sem nunca perder muito tempo”, afirmou. O piloto acrescentou que essa regularidade, aliada à ausência de erros, foi determinante para a vitória.

O belga reforçou ainda a importância do resultado para toda a estrutura. “Portugal é muito importante para a equipa. Mostra que ainda conseguimos ganhar e dá um bom impulso de confiança”, disse, sublinhando que o mais relevante foi perceber que a Hyundai teve andamento para discutir o rali durante toda a prova.

Triunfo pode marcar viragem para a Hyundai

A vitória em Portugal foi a 23.ª de Neuville no WRC, a segunda do belga em solo português e a 35.ª da Hyundai no campeonato do mundo. Mais do que os números, teve valor de afirmação: a marca sul-coreana mostrou-se finalmente capaz de rivalizar com a Toyota em pisos de terra, sem depender apenas de circunstâncias favoráveis.

O próprio Neuville assumiu esse enquadramento, embora sem esconder que a sorte também contou. “Deixei a equipa ficar mal na Croácia. Precisávamos de reagir, e os deuses dos ralis estiveram connosco este fim de semana”, resumiu. Em Portugal, a Hyundai não apagou todas as dúvidas da época, mas encontrou finalmente um ponto de viragem.