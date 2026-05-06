Rali de Portugal: Thierry Neuville foi o mais rápido no Shakedown
Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram os mais rápidos nos 5,72 km do Shakedown de Baltar, onde se deu o tiro de partida da edição 2026 do Rali de Portugal. Neuville, com o tempo de 3:51.2, carimbou o melhor registo, à frente da dupla da Toyota Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1), com Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) a completar o top 3.
Shaking down 💪#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/4kV2N6Cmhl
— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 6, 2026
Mārtiņš Sesks / Renārs Francis (Ford Puma Rally1) e Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) completaram o top 5 à geral e nas contas do WRC.
Já no CPR, foi Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) a fazer o melhor registo (4:09.5), à frente de Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2), Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2), Pedro Meireles / Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2) e Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2).
Foto: @World
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