Rali de Portugal terceira prova em 2021?

É apenas um rumor, já que de momento nada há de oficial, mas circula um calendário do WRC 2021, que refere o Rali de Portugal como terceira prova de 2021. O campeonato poderá ser composto de 12 provas, mas sem Austrália ou Nova Zelândia, Grã-Bretanha, México ou Argentina, mas com o regresso da Espanha e da Irlanda, a manutenção da Estónia e da Turquia.

Provavelmente ainda como reação à pandemia, o calendário é marcadamente europeu, mas é uma meia surpresa a ausência da Grã-Bretanha, por troca com o Rali da Irlanda, que é em asfalto. Já se falava da possibilidade, mas não se esperava a troca.

O Rali de Espanha deve voltar a ser totalmente em asfalto, a confirmar-se o calendário regressa o Chile, voltam ao calendário o Japão e o Safari, mas ficam de fora México e Argentina. Caso se confirme, o Rali de Portugal volta a ser a terceira prova do calendário, a primeira europeia e também a primeira em piso de terra, tal como sucedeu durante muitos anos.

Rali de Monte Carlo: 21-24 de Janeiro

Rali da Suécia: 11-14 de Fevereiro

Rali de Portugal: Maio

Rali de Itália: Junho

Rali Safari: Julho

Rali da Estónia: Julho

Rali da Finlândia: Agosto

Rali da Irlanda: Agosto

Rali do Chile: Setembro

Rali da Turquia: Setembro

Rali da Catalunha-Espanha: Outubro

Rali do Japão: Novembro