Rali de Portugal: Tempo revisto de Evans coloca-o 6.2s na frente de Fourmaux
Os Comissários Desportivos do Vodafone Rally de Portugal 2026 corrigiram o tempo de Elfyn Evans em Arganil 2, no incidente em que o piloto da Toyota se deparou com um reboque à sua frente no troço.
A Toyota Gazoo Racing WRT pediu a revisão do tempo de Elfyn Evans e Scott Martin na SS7 (Arganil 2) depois de ao quilómetro 16.03, o piloto foi forçado a abrandar devido à poeira levantada por um camião de reboque que circulava no troço à sua frente.
À chegada ao parque de assistência, Elfyn Evans não escondeu a perplexidade: “Não tenho palavras. Primeiro o pó, depois o choque de encontrar aquilo à minha frente. Coisas destas não podem acontecer em competição nenhuma.” Apesar da frustração, Evans sublinhou o lado justo da organização: “O ajuste do tempo foi a decisão correta.”
Para chegar a uma conclusão, os comissários analisaram diversos elementos: O relatório do Diretor de Prova. Informações fornecidas pelo competidor e imagens da transmissão televisiva.
Embora os Regulamentos Desportivos do WRC não prevejam especificamente a atribuição de tempos corrigidos para este tipo exato de circunstância, os Comissários invocaram o princípio da equidade desportiva (Art. 1.1.5 dos Regulamentos do WRC) e a sua autoridade sob o Código Internacional Desportivo da FIA.
Considerando que a perda de tempo foi significativa e não um mero “incidente de corrida”, foi decidido: Corrigir o tempo de Elfyn Evans na PEC7 para 11:27.8s, o que significa que a diferença de Evans para Adrien Fourmaux passa de 1.8s para 6.2s.
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