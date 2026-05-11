Rali de Portugal: ‘Taka’ Katsuta recupera até ao 5º após arranque falhado e furo em Fafe

Takamoto Katsuta terminou o Rali de Portugal no 5º lugar, depois de um fim de semana irregular em que um acerto inicial arriscado do Toyota e a dificuldade em lidar com a posição na estrada comprometeram a luta pelos lugares da frente. O piloto japonês conseguiu, ainda assim, recuperar posições na fase decisiva da prova e somar pontos importantes, numa edição marcada por chuva, lama e mudanças constantes de aderência.

A reviravolta de Katsuta consolidou-se no último dia, apesar de um furo em Vieira do Minho 2, quando subiu ao quinto posto da geral e confirmou um desfecho mais positivo do que aquele que parecia provável após os primeiros troços. No final, o japonês admitiu que o fim de semana esteve longe de ser linear, mas valorizou a capacidade de reação da equipa e o saldo pontual alcançado.

Acerto arriscado condicionou arranque

Katsuta explicou que a Toyota optou por uma solução de compromisso no acerto do carro, pensada para mitigar os efeitos da sua posição na estrada, mas a aposta não produziu o efeito desejado. “Este foi um fim de semana difícil para nós. Assumimos algum risco com o acerto do carro no início do rali para ajudar com a minha posição na estrada, e não resultou realmente”, afirmou.

As declarações ao longo das classificativas espelharam esse desconforto. Logo na primeira especial, o piloto referiu subviragem e, nas horas seguintes, insistiu na falta de aderência, no comportamento estranho do carro e na dificuldade em encontrar confiança num terreno sucessivamente alterado pela passagem dos concorrentes e pela chuva.

Apesar do arranque hesitante, Katsuta foi encontrando melhores sensações à medida que a equipa introduziu alterações no carro. Em Arganil 1, admitiu que as mudanças feitas “agora funcionam”, e em Cabeceiras de Basto 1 reconheceu finalmente uma melhoria mais clara, dizendo que começava a “sentir um pouco o carro”.

Essa evolução traduziu-se em registos mais competitivos no sábado e no domingo, embora sem margem para recuperar o atraso acumulado nos dois primeiros dias. O japonês manteve-se, por isso, fora da discussão direta pelo pódio, concentrando-se antes em limitar perdas e capitalizar qualquer oportunidade na classificação geral.

Furo, pontos e foco no Japão

No derradeiro dia, Katsuta voltou a enfrentar contrariedades com um furo em Vieira do Minho 2, admitindo não ter percebido onde o pneu cedeu. Ainda assim, beneficiou dos problemas dos companheiros de equipa e de outros adversários para subir ao quinto lugar e fechar a prova com um resultado útil para as contas da Toyota.

No balanço final, o piloto destacou a recuperação progressiva do carro e preferiu centrar-se no que considera terem sido os aspetos positivos do fim de semana. “No fim, com o azar que os nossos companheiros de equipa tiveram hoje, conseguimos somar alguns pontos decentes. Agora estou mesmo ansioso pelo meu rali de casa, o Rali do Japão”, disse.

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