Rali de Portugal: super-especial da Figueira da Foz muda de ‘sítio’… | AutoSport

Afinal, a super-especial da Figueira da Foz já não vai ser no local inicialmente planeado pelo ACP e pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, e já não vai ter ‘tanto’ Oceano Atlântico como pano de fundo como esteve inicialmente previsto, o que é uma pena pois em termos cénicos as coisas vão ser bem diferentes.

O percurso que se iria realizar na ‘marginal’ entre a Figueira da Foz e Buarcos, alterou-se, com Buarcos a sair por completo do ‘mapa’.

Agora, e segundo o autolook.pt, o troço disputa-se entre o Mercado Municipal/Marina e o Forte de Santa Catarina, tudo na Figueira da Foz.

A super-especial, que arranca às 19h05 do dia 12 de maio, inicia-se depois de um reagrupamento no Relógio do Sol, em frente à Câmara Municipal, com os pilotos a rumarem ao Mercado Municipal e Marina, de onde partem. Depois rodam entre a rotunda do Clube Náutico da Figueira da Foz e Avenida de Espanha. Em frente ao Forte de Santa Catarina, a cerca de 100 metros da Torre do Relógio, voltam para trás, entrando à direita para o Parque das Gaivotas, com um salto junto ao Parque das Autocaravanas.

Os concorrentes regressam à Avenida de Espanha, fazem duas vezes a rotunda do Clube Náutico da Figueira da Foz, passam junto à Câmara Municipal, e cruzam a linha de chegada em frente ao Mercado Municipal e Marina.

Tal como a que esteve inicialmente prevista, a super-especial da Figueira da Foz terá várias zonas para os espectadores, sendo agora a foz do rio Mondego e o Oceano Atlântico a servir de pano de fundo, de fio a pavio. O Rally de Portugal realiza-se de 11 e 14 de maio.