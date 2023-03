Rali de Portugal: Super-especial da Figueira da Foz já tem traçado | AutoSport

O Oceano Atlântico volta a servir de pano de fundo ao Rali de Portugal. Depois da super especial da Foz, no Porto, agora é a vez da Figueira da Foz, com os concorrentes, desta feita, no início da noite de sexta-feira, 12 de maio, a rodarem na ‘marginal’ entre a Figueira da Foz e Buarcos.

Segundo o Autolook.pt, a super-especial terá lugar entre a Marginal, na Avenida do Brasil, e o parque de estacionamento junto ao Spasso Praia. O percurso estende-se da Avenida do Brasil, na Figueira da Foz, em direção à Fortaleza de Buarcos, pela Avenida Infante Dom Pedro. Pelo meio, um salto. Junto à Praça do Mar Português, há um grande estacionamento onde os concorrentes farão os habituais ‘donuts’, antes de entrarem em sentido contrário na faixa oposta da mesma estrada de onde partiram, fazendo o restante percurso em sentido contrário sempre junto à praia.

Será uma super- especial com muito espaço para o público, provavelmente com várias bancadas a ser construídas para melhor visibilidade para o muito público que se espera.



12 locais distintos

O ano passado, o Rali de Portugal estreou uma nova super especial, Coimbra, mas no passado essa história, das super especiais, é muito rica.

Logo em 1972, o Autódromo do Estoril serviu de palco a uma Prova de Classificação do Rali de Portugal. No final da segunda etapa, e em 5 séries com cerca de duas dezenas de carros, os concorrentes percorreram sete voltas ao circuito. Debaixo de uma forte chuvada, Bernard Darniche, em Alpine Renault A110 foi o mais rápido, deixando o seu companheiro Jean Pierre Nicolas a 1 segundo. Só que o conceito de super especial ainda não existia.

Portanto, as super especiais no Rali de Portugal nasceram com o troço de 1987 no Autódromo do Estoril (1987 a 1989; (13.10 km/11.60/5.5 Km), que no primeiro ano eram basicamente duas voltas à pista partindo da via das boxes e fazendo somente um desvio pela entrada nas boxes, reentrando na reta junto à torre, com o percurso a mudar em 1988 e 1989, tendo sido aproveitadas estradas de terra e asfalto interiores do circuito.

Nesse mesmo ano nasceu Braga (12.90 Km), como já foi referido, com um pista muito sinuosa, delimitada por fitas, e com muito pó à mistura, num local que é hoje o Circuito Vasco Sameiro.

Em 1989 foi a vez do Jamor, que se manteve até 1992, com um traçado de terra rápido e espetacular, que é hoje um campo de Golfe (2.50 Km). Em 1991 ‘nasceu’ Lousada, que teve várias versões, a primeira com 3.00 Km e dois carros ao mesmo tempo em pistas paralelas, chegando a ter três ao mesmo tempo em três traçados distintos.

Em 1999 ‘nasceu’ Baltar (3.20 Km), que se realizou até 2001, e depois da interrupção, em 2007, já no Algarve, realizou-se uma super-especial no Estádio Algarve (2.03 km), no ano seguinte a prova não contou para o WRC, e no IRC a super-especial foi em Faro.

Por fim, em 2011, nasceu a Super-especial de Lisboa, na Praça do Império, junto ao Mosteiro dos Jerónimos (3.27 km).

Em 2015, a magnífica Porto Street Stage, que levou milhares de espetadores à baixa do Porto. Depois foi a vez de Braga e novamente o Porto, novamente nos Aliados, mas nesse ano, a super especial do Porto realizou-se noutro local da cidade, nos arruamentos junto ao Forte de São João Batista, na Foz do Porto.

Chegou a estar prevista uma super especial em Vila Nova de Gaia, mas foi cancelada pela autarquia algum tempo antes do evento.

Não falando nas ‘variantes’, mas somente só nas localizações, o Rali de Portugal já teve super-especiais no Autódromo do Estoril, Braga (2 locais distintos), Jamor (Lisboa), Lousada, Baltar, Estádio Algarve, baixa de Faro (IRC, 2008), Lisboa, Porto, Coimbra, junto aos Portugal dos Pequenitos, e agora Figueira da Foz, na marginal, até Buarcos. Onde será a próxima?