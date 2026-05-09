Rali de Portugal: Suninen e Solans chegam ao último dia do WRC2 separados por 0.9s
Teemu Suninen vai arrancar para o último dia do Rali de Portugal na liderança do WRC2, mas com apenas 0,9 segundos de vantagem sobre Jan Solans, depois de um sábado marcado por chuva intensa, mudanças sucessivas de cenário e uma superespecial final decisiva em Lousada. O finlandês perdeu momentaneamente o comando durante a tarde, mas recuperou-o ao bater Solans por 2,2 segundos no duelo direto que encerrou o dia.
A classificação espelha bem a volatilidade de uma etapa disputada sob condições quase de monção. Suninen começou o dia no quarto lugar, a 2,6 segundos do então líder Solans, mas aproveitou melhor as especiais matinais afetadas pela chuva e foi subindo gradualmente na tabela até assumir o comando na terceira classificativa do dia, onde foi 5,6 segundos mais rápido do que toda a concorrência. A partir daí, geriu com experiência uma sequência de troços onde a aderência oscilava de forma constante e chegou a construir uma vantagem de 19,7 segundos.
Solans reagiu depois da assistência
A etapa, contudo, esteve longe de ficar resolvida nessa fase. Após a assistência do meio-dia, Solans respondeu ao ataque do rival e beneficiou de uma evolução mais favorável do estado da estrada numa fase em que Suninen, a partir mais atrás, encontrou chuva mais forte. O espanhol conseguiu mesmo recuperar temporariamente a liderança na penúltima especial do dia, num momento em que o finlandês perdeu 11,9 segundos só nesse troço.
Ainda assim, o contexto global acabou por lhe ser menos penalizador do que a outros adversários, travados por condições meteorológicas ainda mais duras. Essa oscilação de posições lançou o WRC2 para um frente a frente final em Lousada, onde Suninen voltou a superiorizar-se a Solans e reconquistou o primeiro lugar por uma margem mínima, deixando a decisão totalmente em aberto para domingo.
Rossel sai de cena e Korhonen sobe ao pódio
Se a luta pela frente foi intensa, o mesmo se pode dizer da disputa pelos lugares do pódio. Yohan Rossel, líder do campeonato, não chegou ao fim do dia depois de sair de estrada aos 9,8 quilómetros da PEC18, quando procurava recuperar o terceiro posto entretanto perdido para Roope Korhonen. O abandono do francês, num momento de ataque, retirou da discussão um dos protagonistas mais consistentes do fim de semana.
Korhonen beneficiou desse desfecho e fechou o dia no terceiro lugar com o Toyota GR Yaris Rally2, a 47,7 segundos de Suninen e com 19,1 segundos de vantagem sobre Andreas Mikkelsen, quarto classificado em Škoda Fabia RS Rally2. A distância para a frente é já significativa, mas a posição no pódio parece mais consolidada do que a luta entre os dois primeiros.
Zaldivar sobe, Johansson e Camilli prometem duelo
Entre os principais beneficiados do dia esteve Fabrizio Zaldivar. O paraguaio subiu cinco posições ao longo de sábado e terminou no quinto posto, depois de vários pilotos do top 10 não regressarem à assistência. Entre esses ausentes contam-se Roberto Daprà e Giovanni Trentin, ambos afastados da classificação final do dia.
Mille Johansson, campeão em título do Junior WRC, terminou em sexto no Ford Fiesta Rally2 e parte para domingo com Eric Camilli muito perto, separados por apenas 7,1 segundos numa luta que promete animar a metade inferior do top 10. Matteo Chatillon, Bernhard ten Brinke e Gus Greensmith completam os 10 primeiros à entrada para a última etapa, num WRC2 que chega a domingo sem margem para erro e com a vitória ainda totalmente em discussão.
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