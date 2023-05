Rali de Portugal, SS8 – Figueira da Foz, Horário: 19:05, 6ª Feira, 12/05/2023 | AutoSport

SS8 – Figueira da Foz

Horário — 19:05

Esta Super Especial marca o regresso muito aguardado da Figueira da Foz às provas do Vodafone Rally de Portugal. Numa cidade que já foi palco de tantos momentos inesquecíveis, este ano não será certamente exceção. A passagem foi desenhada junto ao forte de Santa Catarina e aproveita o parque de estacionamento, localizado mesmo em frente, para criar uma arena artificial onde o público pode acompanhar a ação através das bancadas, tendo como pano de fundo as paisagens azuis do Oceano Atlântico.

Caso pretenda assistir à Super Especial da Figueira da Foz, deverá adquirir o bilhete através da Loja ACP.

INFORMAÇÃO ADICIONAL, Bilhete Super Especial Figueira da Foz

Data: 12 de Maio de 2023, Entrada Geral – Bilhete Único e Eletrónico, válido para uma pessoa só.

Horário- 12.30h às 24h

Condições: Este produto não é reembolsável. O organizador (ACP) não poderá ser responsabilizado por qualquer de cancelamento, devido às críticas condições climáticas ou qualquer outra decisão proferida pelo Diretor de Corrida, WRC Promotor, FIA, ou o Direção Geral de Saúde (DGS) sobre COVID-19 / medidas de segurança. Nesses casos, o reembolso não será possível.

Entrada gratuita para uma criança até aos 8 anos desde que acompanhadas por um adulto.

É expressamente proibido a entrada de garrafas de vidro no recinto. Apenas é permitido entrada de garrafas de água de plástico. Para mais informações, contacte: [email protected]