Rali de Portugal, Shakedown/Paredes (sem público) | AutoSport

Shakedown (Paredes), 4.60 km, 09:01 – Pode ver em direto na RTP e WRC All Live.

A Shakedown do Rali de Portugal, em Baltar, Paredes, não vai ter a assistência do público no Kartódromo e imediações da pista no próximo dia 20 de maio, estando a transmissão assegurada pela organização no site do WRC e pela RTP.

O Município de Paredes apela à sensibilização da população para o risco que a presença de público representa no contexto atual da pandemia da Covid-19. Em articulação com as forças de segurança, a autarquia fará um controlo apertado para dissuadir a aproximação de público às zonas limítrofes da competição desportiva: CLIQUE AQUI para ver os condicionamentos de trânsito