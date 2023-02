Rali de Portugal sem super-especial em Coimbra? | AutoSport

Segundo José Manuel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, não vai haver super especial do Rali de Portugal. A revelação foi feita na reunião da Assembleia Municipal de Coimbra, de hoje realizada no convento de S. Francisco: “Gostaríamos de a fazer (a super especial), mas, de facto, nesta altura, não há dinheiro para tudo aquilo que gostaríamos”, disse o autarca como resposta a uma pergunta do movimento Cidadãos por Coimbra (CpC) sobre o custo dos concertos Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra.

José Manuel Silva esclareceu que o investimento municipal para “os quatro concertos dos Coldplay [a 17,18, 20 e 21 de maio] será divulgado a seu tempo”, disse, citado pelo AutoLook: “Posso dizer que os quatro concertos dos Coldplay ficam mais baratos do que a super especial do Rali, traz mais gente, e tem mais impacto mundial”, disse, ainda que lamente não poder fazer o troço: “não há dinheiro em nenhuma câmara nacional para fazer tudo o que gostariam de fazer, neste momento”.