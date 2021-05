Rali de Portugal: Sami Pajari lidera o Júnior WRC | AutoSport

Sami Pajari lidera o Júnior WRC após um dia de abertura de rali muito intenso. O finlandês tem 25.7s de avanço para o eslovaco Martin Koci com o piloto da Letónia, Marin Sesks a 44.5s.

Depois de Pajari entrar a vencer na Lousã, Jon Armstrong rapidamente foi para a frente com triunfos em Góis, Arganil, duas vezes e outro na Lousã, construindo uma vantagem de 36,4 segundos, mas um furo na PE6, acompanhado duma ‘queda’ do macaco de auxílio de mudança de roda, aumentou ainda mais a sua perda de tempo. No total, perdeu 4m30s, e caiu para quarto. Sami Pajari recuperou a liderança em Arganil 2, e ampliou-a até Lousada. Will Creighton esteve bem com vários segundos lugares, mas teve problemas mecânicos o mesmo sucedendo a Lauri Joona. Raul Badiu cedo danificou o braço da direção, teve problemas de motor e abandonou.

Robert Virves teve dois furos, Martins Sesks não reclamou nenhuma vitória em troços, mas chegou ao terceiro lugar.

Martin Koci concluiu o dia em segundo depois de um conjunto bem medido de troços sem erros. Repete-se a luta da Croácia, agora na terra.