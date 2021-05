Rali de Portugal: Rui Francisco Soares e o ‘sabor’ de “ganhar em casa”… | AutoSport

Rui Francisco Soares é o Engenheiro português de Elfyn Evans na Toyota Gazoo Racing, e também ele teve uma quota parte de importância no triunfo do galês, que para o português, foi uma ‘premiére’: “Não existem muitas palavras que descrevam o sentimento atual, mas é algo fantástico e avassalador. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que faço e que tinha o sonho de vencer o Rali de Portugal. Já o tinha feito com a Hyundai e com a Toyota mas nunca com o piloto ao qual estou dedicado. Este ano foi diferente! Curiosamente a minha primeira prova com uma equipa estrangeira foi o Rali de Portugal em 2011, com o Hayden Paddon que venceu o PWRC.

10 anos volvidos e, finalmente, chegou a tão desejada vitória à geral com o Elfyn Evans, o Scott Martin e toda a equipa Toyota Gazoo Racing à qual eu tenho o privilégio de pertencer! É diferente vencer aqui, porque no parque de assistência estão muitas pessoas que me viram crescer neste meio e que contribuíram para eu estar onde estou.

Estão muitos amigos que sempre tiveram de ouvir ‘falar de ralis’ e estou perto da minha família que me apoia tanto em tudo o que faço. É um enorme prazer poder retribuir todo esse apoio e carinho com esta vitória que tem, numa das peças do puzzle, um orgulhoso Português”, disse Rui Francisco Soares.