Rali de Portugal, Richard Millener: “O Ott (Tanak) continua a mostrar-nos o que ele e o carro podem fazer” | AutoSport

Ott Tänak, da M-Sport, superou as adversidades (que foram muitas) no Rali de Portugal, lutando para regressar ao quarto lugar da geral e conquistando quatro importantes pontos na Power Stage para ajudar na luta pelo campeonato. O piloto estónio continua a tentar entender-se com o carro, sente que este tem muito potencial, mas não tem sido fácil alterar a situação.

A M-Sport Ford World Rally Team chegou a liderar a prova com Tänak, Pierre-Louis Loubet, mas um furo para Ott Tänak e um contratempo mecânico para Loubet fizeram-nos baixar na ordem, tirando a liderança ao estónio e afastando-o das posições do pódio. Um segundo pneu danificado significava que ele não tinha pneus sobresselentes e, portanto, não tinha outra opção senão conduzir cuidadosamente o seu carro nas restantes especiais e regressar à assistência.

O sábado seria um dia de pouco drama, com Tanak a registar tempos consistentes entre os cinco primeiros ao longo das sete especiais, mas os problemas de afinação e a falta de confiança no carro na segunda passagem mais difícil dos troços significaram que não conseguiu reduzir a diferença para os seus rivais e terminou o dia em quinto lugar da geral.

O domingo seria sempre baseado num ataque na Power Stage, mas um problema mecânico do rival Neuville significou que Tanak herdaria inesperadamente o quarto lugar, outro exemplo de como o rali só acaba quando termina.

Sem sistema híbrido durante toda a manhã, mas por sorte, voltou antes da PowerStage. E foi o bastante para um Ott Tanak rejuvenescido que assegurou o segundo melhor tempo e mais quatro pontos para o campeonato.

O jovem francês Pierre-Louis Loubet abriu o Rali de Portugal com ‘estrondo’, conquistando a vitória na especial de abertura, a sua primeira da época até ao momento e, mais importante ainda, colocando-se na liderança do rali. Loubet lutaria arduamente para proteger a sua liderança na SS2, mas Tanak roubou-lhe a liderança.

Mantendo o terceiro lugar da geral após a última especial, um pequeno susto de incêndio no final da manhã significou um drama após a linha de chegada. Um trabalho rápido da equipa levou-os à zona de montagem de pneus, onde um pontapé no azar, colocou o escape no sítio e o rali nos eixos…

Contudo, o sábado seria um dia difícil para Loubet. Um erro na entrada da quase última curva da primeira especial do dia fez com que um impacto com uma pedra o fizesse atravessar a estrada e embater numa barreira, partindo a suspensão do Puma. O incidente terminou o seu dia. Para Richard Millener, Chefe de Equipa: “Foi um fim-de-semana complicado, mas penso que saímos do outro lado com muitos pontos positivos. O ritmo do Ott no início do rali foi fantástico e ele continua a mostrar-nos o que ele e o carro podem realmente fazer. Como de costume, ele deu-nos muitos comentários e coisas para trabalhar à medida que avançamos, mas, em última análise, continuamos em segundo lugar no campeonato de pilotos, o que é algo de que nos devemos orgulhar.

“Fiquei muito impressionado com a garra e a determinação do Pierre-Louis num rali de altos e baixos para ele. Ele teve a sua quota-parte de azar este fim-de-semana, com o furo na sexta-feira à tarde, mas mostra-nos repetidamente que não está disposto a desistir. Estou confiante de que em breve ele verá os resultados que merece.

“O Adrien também teve um fim-de-semana absolutamente fantástico. Ser competitivo e consistente em quase todas as especiais deste fim-de-semana mostra como ele e o carro estão a funcionar, o que é muito positivo de se ver e uma vitória geral no WRC2 está ao virar da esquina.”