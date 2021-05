Rali de Portugal: Ricardo Teodósio foi o mais rápido no WRC3 | AutoSport

Ricardo Teodósio e José Teixeira (Škoda Fabia Rally2 evo) foram os mais rápidos no Shakedown do Rali de Portugal, no WRC3, batendo todos os concorrentes estrangeiros, e claro, portugueses, também. Chris Ingram e Ross Whittock (Škoda Fabia Rally2 evo) foram segundos a 1.7s, com Yohan Rossel/Alexandre Coria (Citroën C3 Rally2) no terceiro lugar. Jan Solans/Eusébio Sanjuan (Citroën C3 Rally2) ficaram colocados logo a seguir, na frente do segundos melhores portugueses, Armindo Araújo(Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo). Seguiram-se Pepe López/Diego Vallejo (Škoda Fabia Rally2 evo), Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5). Nicolas Ciamin/Yannick Roche (Citroën C3 Rally2) foram oitavos na frente de Alberto Heller/Marc Martí (Citroën C3 Rally2).