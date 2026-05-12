Rali de Portugal, Ricardo Filipe:” Este Rali de Portugal vai ficar para sempre na nossa memória”

A dupla Ricardo Filipe e Filipe Carvalho, ao volante de um Skoda Fabia R5 com as cores da Olha o Cogumelo, participou no Vodafone Rally de Portugal 2026, prova do Campeonato do Mundo de Ralis. Para Ricardo Filipe tratou-se da segunda presença na prova, enquanto o navegador Filipe Carvalho se estreou numa competição de dimensão internacional.

A prova arrancou de forma positiva para a dupla, com bom ritmo e forte ligação ao público. Na fase inicial, a opção por uma condução mais defensiva face à presença de pedras na estrada deu lugar a um andamento mais solto, com a dupla a fechar a primeira etapa com um resultado satisfatório, disputando simultaneamente o Campeonato de Portugal de Ralis.

No segundo dia, um toque em Mortágua logo na primeira especial afetou a concentração da dupla. Ainda assim, Ricardo Filipe e Filipe Carvalho foram recuperando o ritmo ao longo da etapa.

O sábado revelou-se o momento mais exigente da prova, com chuva intensa a tornar as condições extremas. A dupla chegou a ocupar o Top 3 entre os pilotos portugueses, mas uma avaria na embraiagem em Cabeceiras 2 forçou o abandono. A Racing 4 You recuperou o Skoda Fabia R5, permitindo o regresso em regime de Super Rali. No último dia, um novo problema técnico voltou a impedir a conclusão da prova.

Apesar dos contratempos, o balanço final é de orgulho pela prestação demonstrada e pela experiência vivida perante milhares de espetadores ao longo dos cinco dias de competição.

Ricardo Filipe, piloto:

“Foi um arranque muito positivo para nós. Na fase inicial encontrámos muita pedra e optámos por nos defender um pouco, mas depois conseguimos soltar mais o andamento e senti-me muito bem dentro do carro. Agradeço aos fãs que eu nem sabia que tinha e que estiveram nos troços a puxar pelo nosso Cogumelo Venenoso.”

“Entrámos com boa expectativa, mas o toque em Mortágua deixou-nos um pouco desconcentrados. Estes pneus Hankook obrigam-nos a conduzir de forma diferente, mas fomos ganhando ritmo. Gostei imenso dos restantes troços, principalmente de Góis, que é uma loucura de velocidade. O Filipe Carvalho esteve muito bem nas notas e em toda a logística de navegador.”

“A embraiagem estragou tudo em Cabeceiras. Temos a sensação de dever cumprido pelo excelente trabalho que fizemos até ali. Subimos ao Top 3 entre os portugueses num dia muito difícil, mas numa zona técnica ficámos sem embraiagem e foi completamente impossível seguir.”

“A Racing 4 You fez um trabalho notável e o carro ficou um brinco. Seguimos em Super Rali e tudo fizemos para chegar a Fafe.”

“Não era o final que queríamos, mas este Rali de Portugal vai ficar para sempre na nossa memória. Foi uma experiência única, um desafio tremendo, daqueles que nos levam ao limite e que muito nos ensinam. Eu e o Filipe Carvalho demos o máximo e funcionámos muito bem como equipa dentro do Skoda Fabia R5. A Racing 4 You esteve impecável em todo o apoio técnico e deu-nos sempre condições para enfrentar uma prova tão dura e exigente. Adorámos os milhares e milhares de espetadores que vibraram e apoiaram as passagens do nosso Cogumelo Venenoso. Sentimos esse carinho em cada especial.”