Rali de Portugal: Responsabilidade ambiental é prioridade

O maior evento desportivo realizado, anualmente, em solo nacional, que em 2023 movimentou quase um milhão de espetadores ao vivo e teve um impacto recorde de 164,7 milhões de euros na Economia nacional, tem também uma forte componente de responsabilidade ambiental, reconhecida pela FIA com a atribuição consecutiva, desde 2017, da certificação ambiental máxima da federação internacional.

Para o Plano de Sustentabilidade Ambiental do Vodafone Rally de Portugal é, também, fundamental a colaboração do público da prova e a ação dos 15 municípios envolvidos no evento: Amarante, Arganil, Cabeceiras de Basto, Coimbra, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Góis, Lousada, Lousã, Matosinhos, Mondim de Basto, Mortágua, Paredes e Vieira do Minho.

Ainda em fevereiro passado, o Automóvel Club de Portugal e a Câmara Municipal de Paredes organizaram a plantação de 200 árvores autóctones, com a ajuda de alunos da Escola Básica 2/3 de Baltar. Carlos Barbosa (Presidente do ACP) e Alexandre Almeida (Presidente da C. M. de Paredes) destacaram a responsabilidade ambiental de um evento que voltou a bater recordes de impacto económico e mediático no país.

Uma forma de ajudar a minimizar o impacto ambiental da prova e uma medida que se junta a várias outras, destacadas, inclusive, pelo Comité Olímpico Internacional, em 2019, como um caso de estudo, pelas boas práticas ambientais.

“Ações como estas são fundamentais, apesar de todas as medidas que já implementamos antes, durante e depois do rali. Na maioria dos locais, 24 horas depois do rali passar, os terrenos estão limpos. Os carros, hoje, são híbridos e utilizam combustíveis sintéticos, portanto há uma consciência generalizada da importância destas questões. Este foi um convite da Câmara de Paredes, que apoiámos desde a primeira hora, para em conjunto ajudarmos a compensar a pegada ambiental”, afirmou Carlos Barbosa.

Um sentimento partilhado por Alexandre Almeida, presidente da autarquia: “Associar a nossa Semana da Sustentabilidade ao rali, com o envolvimento das crianças do concelho, é importantíssimo. Felizmente, o público do Rali de Portugal tem tido um comportamento exemplar, até ao nível da recolha e separação dos resíduos. Este ano vamos alargar o nosso percurso e ter dois troços em Paredes, além do Shakedown”, revelou Alexandre Almeida, que ainda teve a oportunidade de experimentar as emoções de um Citroën C3 Rally2, pilotado por Miguel Barbosa, no Kartódromo de Baltar.