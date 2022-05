Rali de Portugal: Recorde da Lousã e Arganil batidos | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (TOYOTA GR Yaris Rally1) bateu o recorde da especial da Lousã do Rali de Portugal que pertencia a Daniel Sordo. O piloto da Toyota completou os 12.03 km em 8:58.09s, mais rápido que Sordo em 2019 ( 8:59.2s). O vencedor da primeira especial do dia voltou a ser o mais rápido em Góis, com o tempo 13:12.7s, no entanto sem bater o melhor tempo de sempre do troço e que pertence também a Daniel Sordo (12:59.0s).

Já Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (FORD Puma Rally1) foram os mais rápidos na terceira especial deste segundo dia do Rali de Portugal em Arganil e, para além de passarem para a liderança da prova portuguesa, também conseguiram bater o recorde de tempo. Ott Tänak tinha estabelecido em Arganil, em 2021, o tempo de 11:52.4s, enquanto Loeb baixou agora para 11:48.0s o recorde nos 18.72km do troço. Tendo em conta que pelo meio houve uma mudança de tipo de carros, é curiosa a análise, que precisa de ser mais aprofundada com o passar dos troços.