Rali de Portugal recebe Mundial Júnior em 2022 | AutoSport

O calendário do WRC Júnior de 2022 já é conhecido, e passa por Portugal. O calendário de cinco provas das futuras estrelas do WRC tem passagem marcada pelo nosso país. Pela primeira vez na sua história e usando o novíssimo Ford Fiesta Rally3, o Junior WRC será pela primeira vez um campeonato de tração às quatro rodas, começando por mostrar aos jovens pilotos o caminho da tração total no pináculo dos ralis, o WRC.

O calendário 2022 da WRC Júnior terá em conta todo o tipo de superfícies oferecidas no calendário da WRC: Neve e gelo, asfalto e terra, troços rápidos e terra ‘dura’. A competição começa pela neve e gelo do Rali da Suécia, seguirá depois para as estradas de asfalto do Rali da Croácia, que fez a sua estreia no WRC o ano passado, e marcou o início do campeonato FIA Junior WRC 2021. Na terceira ronda, o campeonato vem a Portugal, um verdadeiro clássico do WRC. O Rali da Estónia é a quarta prova, e a competição terminará nas estradas de terra ásperas e difíceis do Rali da Acrópole Grécia, onde haverá pontos duplos a todas as equipas que competiram em três ou mais rondas do WRC Júnior em 2022.

Para Maciej Woda, Director do Campeonato, FIA Júnior WRC: “Esta é a peça final do puzzle do Campeonato FIA Júnior WRC de 2022. Tem a mistura perfeita de eventos clássicos do WRC e adições mais recentes que já provaram ser os favoritos dos fãs e dos pilotos. Mais importante ainda, temos trabalhado arduamente para garantir que as equipas do próximo ano do WRC Júnior ganhem uma vasta experiência em cada superfície que o WRC tem para oferecer, num esforço para os preparar para as suas carreiras futuras. O objectivo do campeonato é proporcionar uma introdução acessível ao WRC, pelo que um calendário equilibrado e representativo é da maior importância. Este calendário representativo é agora sublinhado pelo facto das equipas competirem no Ford Fiesta Rally3 de tração às quatro rodas, no que será um forte aumento do desempenho e velocidade para este campeonato”.