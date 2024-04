Rali de Portugal recebe fórum ‘Beyond Rally’ na Exponor

O Campeonato do Mundo de Ralis, a Federação Internacional do Automóvel e o Automóvel Club de Portugal vão co-organizar o segundo fórum “Beyond Rally”, para discutir o papel dos ralis no contexto do desenvolvimento sustentável global. O evento decorre a 9 de maio na Exponor, antes do arranque do Vodafone Rally de Portugal, reunindo representantes de diferentes entidades envolvidas no WRC.

O “Beyond Rally Forum” funciona como a plataforma do WRC para a sustentabilidade, em eventos que promovem a discussão sobre o papel dos ralis no contexto da sustentabilidade global. Os eventos do “Programa Inovação Sustentável” da FIA centram-se nas formas como o desporto pode ajudar a impulsionar a transformação sustentável nos transportes, nas comunidades e em cidades de todo o mundo. O primeiro evento desta série foi realizado no Japão, no passado mês de março, antes do primeiro ePrix de Tóquio da Fórmula E.

Sob o tema “Impulsionar o desenvolvimento sustentável através dos ralis”, o evento na Exponor terá diferentes sessões, incluindo uma conversa de circunstância com o Diretor-Geral do WRC, Jona Siebel, e a Diretora da FIA para a Sustentabilidade, Sara Mariani, um painel sobre gestão da biodiversidade, e uma conversa aprofundada sobre a importância de gerar um impacto social positivo através dos ralis.

No evento também será lançado o novo Roadbook de Sustentabilidade do WRC, que estabelece uma abordagem clara para alcançar os objetivos da Estratégia Ambiental da FIA, com um foco particular na biodiversidade e no desporto, e nos esforços para encontrar a próxima geração de talentos femininos.

Sara Mariani, Diretora de Sustentabilidade, Diversidade & Inclusão da FIA: “A FIA há muito que defende soluções sustentáveis na mobilidade e no desporto automóvel, mas sabemos que ainda há um caminho a percorrer. Para impulsionar a mudança, temos de continuar a incentivar a transformação de todo o setor através do diálogo e da colaboração com os nossos parceiros, partes interessadas e empresas de todo o mundo. Aguardo com expetativa este evento como uma oportunidade para me relacionar com a comunidade dos ralis e impulsionar este tipo de mudança e envolvimento.”

Jona Siebel, Diretor Geral do WRC Promoter: “O WRC sempre esteve empenhado em proteger o ambiente e as comunidades em que operamos – quer seja através de combustíveis 100% sustentáveis, parcerias locais ou o âmbito mais alargado das nossas iniciativas Beyond Rally. Estamos muito satisfeitos por dar o próximo passo nesta jornada ao organizar este evento em parceria com a FIA e o Automóvel Club de Portugal.”