Rali de Portugal: que tipo de espectador és tu? Resultados: Mais de 60% ficam na mesma ZE
Mais de 60% dos inquiridos optam por não se deslocar entre passagens…
A maioria dos adeptos do Rali de Portugal prefere assistir à prova a partir de uma única Zona Espetáculo (ZE). Segundo um inquérito realizado aos leitores, 33,9% indicaram que costumam “ir cedo, escolher uma ZE e passar lá o dia”, enquanto 28,1% revelaram que “dormem no carro ou em tenda para ficar logo junto da especial”, ou seja, também nas ZE determinadas pelo ACP, porque fora disso pode não ser possível.
No total, 62% dos participantes afirmaram não se deslocar entre passagens – porque quem leva o carro para junto das especiais dificilmente sai de lá entre passagens, embora seja possível, devendo permanecer no mesmo local ao longo do dia. Já 14% disseram escolher uma primeira ZE logo de manhã, mudando depois para outra na segunda passagem, demonstrando uma abordagem mais dinâmica à prova.
Mobilidade e planeamento condicionam experiência
Embora seja possível assistir a mais do que um troço no mesmo dia, essa opção requer bom planeamento e conhecimento do percurso. Algumas Zonas Espetáculo apresentam acessos mais limitados e eventuais (e quase certas) saídas demoradas, o que leva muitos fãs a optar por permanecer num único ponto.
Entre os adeptos mais aventureiros, 6,6% afirmaram andar de jipe com amigos, explorando caminhos menos convencionais — uma escolha que, embora excitante, traz riscos de cortes de estrada ou fortes condicionamentos. Outros 5% representam o grupo dos chamados “clássicos”, que sobem a taludes, árvores ou penedos para garantir uma melhor perspetiva da prova.
Outros perfis de espetadores
Uma minoria mais espontânea (3,3%) admite chegar em cima da hora e assistir onde conseguir, enquanto 2,5% seguem o rali a partir de casa, através da televisão e redes sociais. A mesma percentagem corresponde aos espetadores VIP, que usufruem de acesso privilegiado às Zonas Espetáculo, com todo o conforto incluído.
Por fim, cerca de 9% dos inquiridos afirmaram ter vivido diversas experiências ao longo dos anos, desde assistir em áreas VIP até acompanhar o rali de jipe ou autocaravana. Entre as respostas mais curiosas destacam-se: “Sou comissário técnico”, “Dispenso as mordomias dos Rally Pass” ou “Fujo das Zonas Espetáculo”.
Esta diversidade de comportamentos demonstra que, seja junto à pista ou através do ecrã, o Rali de Portugal continua a captar a paixão e dedicação dos adeptos, que vivem cada edição de forma única.
Legenda
1 – Durmo no carro ou em tenda para ficar logo à beira/junto da especial
2 – Vou cedo, escolho uma ZE e passo lá o dia
3 – Vou cedo, escolho uma ZE, mas vou para outra na 2ª passagem
4 – Ando de jipe com os amigos, vou por onde poucos vão…
5 – Só zona VIP: bom acesso, boa vista e conforto garantido
6 – Sou dos clássicos: subo a taludes/árvores/penedos para ver melhor
7 – Chego em cima da hora e vejo onde conseguir
8 – Fico em casa a ver tudo na TV e nas redes sociais
Comentários
“Já fiz um pouco de tudo, desde ir para a zona VIP até ir de 4×4 e ir onde poucos vão. Ultimamente é ir para uma ZE, e ver as duas passagens e no dia seguinte ir a outra ZE”
“Sou comissario técnico”
“Vou mais tarde, mas escolho criteriosamente as ZEs que me permitem estacionar e sair com menos dificuldade. Dispenso as mordomias dos Rally Pass. Sou capaz de transpor determinados obstáculos a pé (clássico) para zonas com pouco público”
“Fujo das ZE”
“Vou de autocaravana os 4 dias com amigos”
