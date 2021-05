Rali de Portugal prestes a arrancar | AutoSport

Está prestes a arrancar o Vodafone Rally de Portugal com o Shakedown. O ACP relembra que o #Shakedown do #RallyDePortugal é sem público e pede que não se dirijam para o local.



O tradicional Shakedown de 4.6 km está novamente sedeado em Paredes, com a ação a ter início agora, quinta-feira, com os pilotos P1 a rodarem no traçado entre as 09:01 e as 10:30. Um trajeto em que a secção final da trajeto termina perto do Kartódromo de Baltar. Sucedem-se os P2, P3, P4 e as equipas Não-Prioritárias, com os concorrentes a seguirem posteriormente para a cidade de Coimbra, local onde se realiza a cerimónia de partida, na quinta-feira à noite, às 20:30.