Rali de Portugal: Porto Street Stage na Foz do Douro?

Depois de não se ter realizado em 2020 devido à pandemia de coronavírus o Vodafone Rally de Portugal está este ano previsto para 20 a 23 de maio, uma altura em que se espera que a pandemia já tenha desacelerado por completo ou até mesmo travado a fundo. A quatro meses de distância, não estamos longe de saber as primeiras informações oficiais sobre o evento, os regulamentos da FIA assim o exigem, mas o percurso não andará nada longe do traçado que foi preparado para 2020. Nem faria muito sentido que fosse totalmente diferente. Mas há um pormenor que terá de ser, forçosamente, diferente: a super especial Porto Street Stage. É que com as obras da linha amarela do Metro do Porto a super especial não se poderia realizar na mesma zona e o AutoSport sabe que a zona escolhida foi a da Foz do Douro. Contudo, tudo isto se tem de colocar em grande reserva tendo em conta o período por que passamos, não sendo neste momento sequer possível antever evoluções destes processos. Especificamente quando ao Porto Street Stage ou mesmo a Lousada. Será possível público em maio? Fará sentido uma super especial no meio duma cidade, sem público? E como se afasta esse público? São questão que só o tempo permitirá responder…