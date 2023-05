Rali de Portugal: Penalização ‘rouba’ liderança a Oliver Solberg no WRC2: “um minuto para os adeptos” | AutoSport

Oliver Solberg perdeu a liderança do WRC2 no Vodafone Rally de Portugal depois de ter sido penalizado com um minuto de tempo nas primeiras horas da manhã de domingo. O sueco tinha uma vantagem de 35,4 segundos à entrada para o último dia, mas foi penalizado pelos comissários da prova por ter feito ‘donuts’ entre a meta volante e o controlo de paragem da PE15 (Lousada).

A decisão dos comissários de prova refere que, ao fazer “donuts” após a meta volante, Solberg violou o artigo 12.21 do regulamento suplementar em conjunto com o artigo 34.1.3 do Regulamento Desportivo do FIA WRC 2023.

Solberg e o co-piloto Elliot Edmondson declararam que não conheciam os regulamentos em relação a este assunto e que pensavam ter feito um bom espectáculo para os espectadores. A equipa pediu desculpa por não conhecer os regulamentos, acrescentando que, na sua opinião, não criaram uma situação de insegurança.

A decisão acrescentou que, embora Solberg tenha efetuado os “donuts” numa parte da pista que estava preparada para competição, o artigo 12.21 dos regulamentos suplementares proíbe estritamente a condução de exibição em qualquer lugar devido à falta de um local adequado.

A penalização de Solberg fá-lo cair para segundo no WRC2. Está agora a 24,6 segundos de Gus Greensmith, a quatro troços do fim.