Rali de Portugal (pelo menos) mais dois anos no WRC | AutoSport

Tal como Carlos Barbosa, Presidente do ACP já tinha anunciado, que a assinatura estava para breve, o contrato para o Rali de Portugal 2024 no WRC está ‘fechado’ e o de 2025 está também muito perto, faltando apenas limar pequenas ‘arestas’. Boas notícias para os adeptos portugueses, que podem contar com, pelo menos, mais dois anos de Rali de Portugal no WRC.

A prova continua a entusiasmar a FIA e o Promotor, e desde que do lado do ACP continuem a surgir os apoios para um rali que ‘devolve’ muito mais a quem nela investe, pelo lado desportivo e organizacional a FIA continua contente com o trabalho que é feito na prova portuguesa.