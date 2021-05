Rali de Portugal, PE15 SSS Porto – Foz (sem público) | AutoSport

Dia 2 – Sábado, 22 de maio

Rali de Portugal, PE15 SSS Porto – Foz 3.30 km 19:03

Depois de duas etapas no centro histórico (2016 e 2018) a etapa segue agora para a envolvente do Forte São João Batista, na Foz do Douro. É já no dia 22 de maio que se realiza e tem transmissão em direto na RTP.

Programa – Super Special Stage – Sábado, 22 de maio

16,30 | 17,45 horas – Clássicos Desportivos – Eliminatórias

18 horas – Clássicos Desportivos – Finais

18,03 horas – Clássicos Desportivos – Cerimónia de Pódio

19,03 horas – WRC

Condicionamentos à Circulação e Estacionamento (ver site C.M. Porto)

