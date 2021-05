Rali de Portugal: Palmarés 1967-2019 | AutoSport

Uma história com mais de meio século! Ao longo da sua história, o Rally TAP, e mais tarde o Rally de Portugal, escreveram páginas de sucesso no palmarés do Mundial, a ponto de ter sido considerado por cinco vezes o “Melhor Rally do Mundo” e em 2000 ter sido distinguido com o prémio de “Rali com Melhor Evolução do Ano”.

Depois da decisão da FIA em retirar a prova do calendário do Mundial, os responsáveis do ACP, desde que a Direcção presidida por Carlos Barbosa foi eleita, não deixaram de apostar no regresso do Rally de Portugal ao escalão máximo, o que foi conseguido em 2007, tendo as estradas do Algarve por cenário.

Fruto da rotação das provas no calendário do Mundial, o Rally de Portugal esteve ausente do WRC em 2008, mas voltou em 2009 ao convívio dos grandes eventos internacionais, num evento que recebeu os elogios unânimes de participantes, autoridades desportivas e Comunicação Social.

Após dez anos no Algarve e Baixo Alentejo, sete deles como jornada incontornável do calendário Mundial, e mais de uma década depois da última visita do Campeonato do Mundo à região de Entre Douro e Minho, o Vodafone Rally de Portugal regressa ao Norte do País em 2015 oferecendo às actuais estrelas do WRC a oportunidade de sentirem na primeira pessoa todas as emoções e exigências que tornaram mítica a prova do ACP. Conheça os vencedores da prova.

Markku Alen – Ilkka Kivimaki 5 vitórias

Sébastien Ogier – Julien Ingrassia 5

Armindo Araújo – Miguel Ramalho 3

Hannu Mikkola – Arne Hertz 3

Massimo Biasion – Tiziano Siviero 3

Carlos Sainz – Luis Moya 2

Colin McRae – Nicky Grist 2

Juha Kankkunen – Juha Piironen 2

Sébastien Loeb – Daniel Elena 2

Tommi Makinen – Seppo Harjanne 2

Achim Warmbold – John Davenport 1

Carpinteiro Albino – Silva Pereira 1

Daniel Carlsson – Mattias Anderson 1

Didier Auriol – Thierry Barjou 1

Francisco Romãozinho – ‘Jocames’ 1

François Delecour – Daniel Grataloup 1

Jari-Matti Latvala – Mikka Anttilla 1

Jean-Luc Thérier – Jacques Jaubert 1

Jean-Pierre Nicolas – Jean Todt 1

Joaquim Moutinho – Edgar Fortes 1

Kris Meeke – Paul Nagle 1

Luca Rosseti – Matteo Chiarcossi 1

Mads Østberg – Jonas Andersson 1

Michèle Mouton – Fabrizia Pons 1

Ott Tänak – Martin Järveoja 1

Rafaelle Pinto – Arnaldo Bernacchini 1

Richard Burns – Robert Reid 1

Rui Madeira – Nuno R. Silva 1

Sandro Munari – Silvio Maiga 1

Simo Lampinen – John Davenport 1

Thierry Neuville – Nicolas Gilsoul 1

Timo Salonen – Seppo Harjanne 1

Tony Fall – Ron Crellin 1

Walter Rohrl – Christian Geistdorfer 1